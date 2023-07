“Última despedida: Sepultamento e Crematório Luto Curitiba marcam dia de emoção em Fazenda Rio Grande”

Sepultamento hoje em Curitiba

O sepultamento de hoje será realizado no Crematório Luto Curitiba, localizado na Fazenda Rio Grande. O cortejo sairá da Igreja e seguirá até o crematório, onde será realizado o último adeus.

Localização

O Crematório Luto Curitiba está situado na cidade de Fazenda Rio Grande, próxima a Curitiba, no estado do Paraná.

Programação

O sepultamento terá início na Igreja, com uma cerimônia religiosa em homenagem ao ente querido. Em seguida, o cortejo seguirá até o Crematório Luto Curitiba, onde ocorrerá a cremação.

Capela Frei Miguel

A Capela Frei Miguel, localizada no Cic-Curitiba, será o ponto de partida do cortejo fúnebre. A capela oferece um ambiente acolhedor e tranquilo para que os familiares possam se despedir do ente querido.

Informações adicionais

Para mais informações sobre o sepultamento de hoje, entre em contato com a Capela Frei Miguel no Cic-Curitiba (PR).

