“Tragédia no Boqueirão: Motociclista cai de ponte e morre em acidente fatal”

Reprodução Mídia Bahia

Na noite deste domingo (16) um motociclista acabou caindo de uma estrutura onde existia uma ponte no Boqueirão, divisa entre os municípios de Jiquiriçá e Ubaíra.

De acordo com o Mídia Bahia, o condutor de uma moto foi identificado pelo prenome Roque, ele bateu com a cabeça, sendo fatalmente. O corpo foi localizado por volta das 21h deste domingo.

O corpo da vítima foi removido pela Polícia Técnica em Santo Antônio de Jesus.

Fonte: criativaonline.com.br