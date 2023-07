“Tragédia na zona rural: Motociclista morre ao tentar atravessar ponte destruída em Ubaíra”

Um motociclista identificado como Roque morreu na noite deste domingo (16) após sofrer uma queda na ponte da localidade do Boqueirão, na zona rural de Ubaíra.

Segundo informações, o homem tentou passar com o veículo pela estrutura da ponte e acabou perdendo o controle da direção, caindo e batendo com a cabeça. Informações dão conta de que a ponte estava desativada para tráfego após ser destruída durante uma enchente que ocorreu na cidade em 2021.

O corpo da vítima foi removido e encaminhado ao DPT em Santo Antônio de Jesus.

Fonte: blogdovalente.com.br