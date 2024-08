Seleção Brasileira em Curitiba

🇧🇷A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou oficialmente que a partida entre Brasil e Equador será realizada no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

O jogo está marcado para o dia 6 de setembro e faz parte da sétima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

A Seleção Brasileira retornará a Curitiba depois de mais de 20 anos. A última partida da equipe na cidade ocorreu em novembro de 2003, quando empatou com o Uruguai por 3 a 3 no estádio Pinheirão, durante as Eliminatórias para a Copa do Mundo.