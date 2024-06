Seleção Brasileira de basquete enfrenta Pré-Olímpico na Europa

A seleção brasileira, que estava treinando em Blumenau, Santa Catarina, viajou para a Europa para disputar no mês de julho o Pré-Olímpico de Basquete masculino. Esta é a última chance da seleção brasileira garantir uma vaga para disputar os Jogos Olímpicos de Paris 2024 que se aproximam. O Brasil estará disputando junto a 24 países, 4 vagas olímpicas, estas seleções foram separadas em 8 grupos com 3 seleções por chave.

O Brasil foi sorteado no Grupo B e fará sua estreia no dia 2 de julho contra a seleção de Montenegro, no mesmo dia de abertura da competição. Confira o caminho da seleção no torneio que pode botar o Brasil novamente em busca de uma medalha olímpica, a última participação do time masculino aconteceu nas Olimpíadas de 2016 que aconteceu em nosso país.

Seleção brasileira tentará vaga olímpica em Riga

Com todos os 14 nomes escalados, a equipe brasileira de basquete se prepara para o Pré-Olímpico de basquete através de uma série de amistosos que acontecerão contra Eslovênia, Polônia e Croácia. Depois disso, a seleção brasileira segue para o Pré-Olímpico que acontece entre os dias 2 e 7 de julho.



O Brasil jogará em Riga, capital da Letônia, enquanto também haverão disputas acontecendo em Valência, na Espanha, Piraeus na Grécia e San Juan em Porto Rico. Para garantir a sonhada vaga olímpica, o Brasil enfrentará a seleção de Montenegro no dia 2 de julho e logo em seguida, no dia 4 de julho, enfrentará o Camarões nos jogos de basquete Pré-Olímpicos.

Caso o Brasil avance da primeira fase, enfrentará um dos adversários da chave que é composta por Filipinas, Geórgia e pela anfitriã Letônia. Se a seleção brasileira vencer a semifinal, se classifica para a grande final, que garantirá vaga para disputar os Jogos Olímpicos, neste caso retornando após um período de 8 anos sem competir na modalidade.

Vale destacar que apenas uma equipe campeã por cidade se classificará para as Olimpíadas de Paris 2024. Nos últimos Jogos Pré-Olímpicos, a seleção brasileira chegou à final, onde enfrentou a Alemanha, porém perdeu de 75 a 64, ficando de fora das Olimpíadas de Tóquio 2020.

Gabriel Jaú, Gui Deodato e Elinho não foram relacionados para Pré-Olímpico

Para o Pré-Olímpico, Aleksandar Petrovic, croata técnico da seleção brasileira, precisou tirar 3 nomes da primeira lista que havia sido divulgada, estão de fora: Elinho Corazza (armador), Gabriel Jaú (ala) e Gui Deodato (ala). A equipe atualmente conta com o equivalente a 14 jogadores, mas restam ainda dois nomes, que ainda serão cortados antes do Pré-Olímpico.

“É uma mescla de jovens e veteranos, de atletas que conheço e que sabemos o potencial. Um grupo interessante para a disputa do Pré-Olímpico. Esse será o meu quarto torneio, e ele é muito específico. Temos que ter atenção, principalmente no primeiro jogo, contra Montenegro, para podermos buscar uma vaga na semifinal e escapar da Letônia neste estágio”, declarou o técnico Aleksandar Petrovic.

Aleksandar Petrovic monta time com os melhores do Brasil por última chance olímpica

O técnico montou um grupo bem parecido com o que disputou a Copa do Mundo em 2023, chegaram alguns nomes novos de lá pra cá, são eles: Alexey Borges e João Marcelo. Retornando de uma lesão sofrida na Copa do Mundo na Indonésia, o jogador Raulzinho estará de volta às quadras para disputar a Pré-Olimpíada.

Dos jogadores escolhidos, Raulzinho, Guilherme Santos e Yago Matheus se destacam. Raul Neto “Raulzinho”, que atualmente joga pelo Fenerbahçe, conta com ampla bagagem nas quadras. Desde jovem foi jogar basquete na Espanha, depois passou 8 anos jogando na NBA em times como Utah Jazz, Washington Wizards e Cleveland Cavaliers.



Talvez o nome brasileiro mais conhecido da atualidade seja o de Guilherme Santos, com apenas 21 anos, ele é o ala da seleção e foi um destaque desde que ingressou na NBA, em 2020. Vestindo a camisa do Golden State Warriors, Gui Santos possui um estilo de jogo equilibrado, fator que pode ser decisivo para a equipe brasileira na disputa que se aproxima.

O último destaque é o armador Yago Mateus embora tenha apenas 24 anos, esta é a segunda vez que ele entra em uma disputa internacional com a seleção. Atualmente Yago é um dos maiores nomes do Brasil, sendo campeão da Copa da Sérvia em fevereiro deste ano e também vencendo com o Estrela Vermelha a Liga Adriática, sendo o MVP do torneio.