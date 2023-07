Santuário do Carmo celebra Festa da Padroeira de 13 a 16 de julho

Dia de Nossa Senhora do Carmo é celebrado no Santuário Nossa Senhora do Carmo

No próximo domingo, 16 de junho, é celebrado o dia de Nossa Senhora do Carmo no Santuário Nossa Senhora do Carmo, localizado no bairro Boqueirão, em Curitiba. A data homenageia a padroeira conhecida como Mãe do Escapulário. O santuário preparou uma programação especial que começa na quinta-feira (13) até o dia 16.

Novena e Programação Especial

A data foi estabelecida em 1998, e em 2023 completa 25 anos. O local é conhecido por suas novenas, realizadas nas quartas em dez horários diferentes: 7h, 9h, 10h, 12h, 14h, 15h, 17h, 18h, 19h e 20h.

Tema da Festa

O tema da Festa deste ano será “Mãe do Escapulário: causa da nossa alegria”.

