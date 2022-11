Mais 600 convidados marcaram presença no lançamento dos 22 anos da revista AutoEstima, comemorado na última terça-feira (22), no Buffet do Batel, em Curitiba, onde contou com a presença da publisher Yumi Okamura, que estava rodeada de amigos. O evento foi marcado com delicioso coquetel, além de uma noite deliciosa com muitas atrações, diversões e surpresas.



A festa de lançamento teve como capa a médica Débora Biavatti e do empresário Eraldo Cardoso, além de convidados especiais como o ator Cláudio Andrade e a atriz Giselle de Prates. Yumi também foi capa da “Edição Especial de 22 anos” fotografada no castelo Hampton pelas lentes da maravilhosa Mara Lucia Zocollote.

Há 22 anos a publisher segue à frente da Revista AUTOESTIMA, e do programa BOM TeVer, que está há 8 anos na mídia, em TV aberta no CANAL 13, em mais de 20 emissoras no Brasil e também em outros 196 países.

Em 2017 a publisher criou o PRÊMIO PROFISSIONAIS DO ANO na cidade de Curitiba, sendo hoje uma das mais glamourosas festas de premiação no país. Para comemorar os 22 anos de revista, Yumi Okamura resolveu reunir um time de profissionais da área de eventos para a realização dessa grande festa.

Os convidados se surpreenderam com a linda produção feita pelo profissional Zauri Junior Eventos e cuidada pelo cerimonalista Baltazar Lemos junto ao quarteto Magnólias e a mestre de cerimônia, a jornalista Simone Bello.

O coquetel foi formado pelo Elcio Cequinel Gastronomia e pelo Canto Gourmet Alimentos. Os doces foram da Ana Gayer doces finos e a Miroca Cascata de Chocolate. Já as bebidas ficaram por conta do Lucas do Bar Makco com seus drinks e produtos da Vodka Ministry, Licor Bananinha, Gin Mozaiki, Vodka Pravda pela Adega Village. O Chopp Harden e a Everlast Energy Drink junto a Cini, completaram a bebida da noite.

O local foi todo montado com as empresas Top Led Eventos, Margoti Festas e Eventos, Pista de led CWB, Mov.go Audiovisual junto ao Top Gerador, e a D’Marks locações de móveis.

A atração ficou por conta do DJ Mário junto ao robô de led da Performix. Logo em seguida entrou a Banda Up4you e depois a Banda Blue Music com os robôs Transformers, o que deixou a festa ainda mais linda. Após as bandas, chegou o finalista do The Voice 2022 Douglas Ramalho que arrasou com suas músicas e voz maravilhosa. Para finalizar entrou o DJ Paulo Prates com a incrível violinista Iris Knopfholz, encerrando com chave de ouro.

A segurança do evento ficou por conta da Akros Segurança , e a limpeza, conservação e cuidados durante a festa ficou a cargo da Live Clean.

Os fotógrafos e empresas de fotografia que participaram do evento foram: Studio Karam, Deborah Ayecha Fotografia, Bliss Fotografia, Lúcio Lima Fotógrafo, Vimo Vídeo Foto, Vimo Cabine e Totens Fotográficos, Beatus Films, eles fizeram a cobertura de todo o evento.

O evento contou ainda com os caricaturistas Natan e Tadao Miaki do Café Cartum. Na hora dos parabéns, o bolo cenográfico de Eliane Cajé encheu os olhos de todos. O topo do bolo foi da Detalhes da festa junto aos anunciantes parceiros, e fizeram uma grande surpresa para Yumi, com um Peugeot E-2008 turbo com um laço vermelho em frente do local, e entregando em plena festa pela parceria que firmaram, em que ela será a garota propaganda do Grupo LELAC por 2 anos.

Quem levou a Yumi até o evento foi a Limox Limousine e a Foncée Transporte de Luxo que cuidou dos atores da Globo que ficaram hospedados no NH Hotels Curitiba The Five.

Yumi Okamura, também agradece à Adelaide Eventos, ao Gelo Monte Everest, Magnólias Produção e Eventos, pois todos garantiram que o evento fosse um grande sucesso.