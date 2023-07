Restaurante de Santos tem cozinha interditada devido à sujeira e presença de baratas

Vídeo: Reprodução / Vivendo na Baixada

Um restaurante localizado em Santos teve a cozinha interditada por conta das condições anti-higiênicas do estabelecimento. Os trabalhos foram parados após a Seção de Vigilância Sanitária (Sevisa) receber denúncias sobre o local. As imagens mostram a sujeira nas panelas e utensílios na cozinha.

De acordo com a Prefeitura de Santos, uma equipe da Sevisa foi até o estabelecimento Boqueirão Sport Bar, que fica na Avenida Conselheiro Nébias, no bairro do Boqueirão, enquanto ele estava aberto e constatou que as denúncias eram verdadeiras, como falta de higiene, falta de identificação de alimentos, necessidade de reparos na rede elétrica, entre outros. Nos demais espaços do estabelecimento não foram encontradas irregularidades.

Nas gravações é possível ver óleo grudado na parede e chão, alimentos destampados e baratas.

Segundo a Sevisa, apenas a cozinha foi interditada e o restaurante recebeu um prazo de 8 dias para que a situação seja regularizada. Caso o problema não se resolva o comércio será multado.

A reportagem do THMais tentou contato com os responsáveis do Boqueirão Sport Bar, mas até o fechamento dessa matéria não obtivemos resposta.

Foto: Reprodução / Vivendo na Baixada

Fiscalização

De acordo com a administração municipal, apenas em 2023 foram emitidos 31 autos de infração e feitas 13 interdições de estabelecimentos comerciais de alimentos.

A prefeitura também informou, que que denúncias podem ser feitos pelo telefone 162, pela ouvidoria no site ou pessoalmente o Paço Municipal.

Fonte:thmais.com.br