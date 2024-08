Rebeca Andrade se torna maior medalhista olímpica da história do Brasil

A ginasta Rebeca Andrade, de 25 anos, fez história ao conquistar a medalha de ouro na prova de solo.

Com essa vitória, ela superou o recorde de medalhas anteriormente compartilhado pelos velejadores Robert Scheidt e Torben Grael.

Além disso, Andrade se destacou como a primeira brasileira a alcançar quatro pódios em uma única edição dos Jogos Olímpicos.

Rebeca Andrade já havia se consagrado como a ginasta mais premiada do Brasil na história.

Além de suas quatro medalhas olímpicas, ela acumula nove pódios em campeonatos mundiais, sendo três medalhas de ouro, quatro de prata e duas de bronze.

Medalhas de Rebeca Andrade

Tóquio 2020 – 🥈 Prata no individual geral – 🥇 Ouro no salto-

Paris 2024 – 🥉 Bronze por equipes – 🥈 Prata no individual geral – 🥈 Prata no salto – 🥇 Ouro no solo

Rebeca Andrade é um dos grandes nomes da ginástica artística brasileira, com uma coleção impressionante de medalhas olímpicas.