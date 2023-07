Programação infantil no Mercado Municipal Capão Raso, em Curitiba, inclui hoverkart

Os curitibinhas têm diversão garantida na programação de férias do Mercado Municipal Capão Raso (MMCR). Desde essa segunda-feira (10/7) até 29 de julho, o mercado oferece uma série de atividades para entreter a criançada durante as férias escolares.

Com o tema “Diversão em Família”, o MMCR preparou uma programação especial com diversas atrações para os pequenos. Entre as atividades estão oficinas de arte, contação de histórias, apresentações de teatro e música, além de brincadeiras e jogos educativos.

As oficinas de arte são uma ótima oportunidade para as crianças soltarem a imaginação e desenvolverem suas habilidades criativas. Elas poderão aprender técnicas de pintura, desenho e escultura, sempre com o acompanhamento de profissionais especializados.

A contação de histórias é outra atividade que promete encantar os pequenos. Através de narrativas lúdicas e envolventes, os contadores de histórias irão transportar as crianças para mundos mágicos e cheios de aventuras.

Além disso, o MMCR também terá apresentações de teatro e música, com espetáculos especialmente produzidos para o público infantil. As crianças poderão se divertir e se emocionar com histórias encenadas e músicas animadas.

Para quem gosta de brincadeiras e jogos educativos, o mercado preparou uma área de recreação com diversas opções de entretenimento. As crianças poderão se divertir com jogos de tabuleiro, quebra-cabeças, brinquedos educativos e muito mais.

A programação de férias do MMCR é uma ótima opção para os pais que desejam proporcionar momentos de diversão e aprendizado para seus filhos. Além disso, o mercado oferece uma estrutura completa, com praça de alimentação e estacionamento, para garantir o conforto e a comodidade de toda a família.

Não perca essa oportunidade de aproveitar as férias em família e garantir a diversão dos curitibinhas. Venha para o Mercado Municipal Capão Raso e participe dessa programação especial!

