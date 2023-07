Programação da Emancipação Política de Japaratinga é divulgada pela Prefeitura

A Prefeitura de Japaratinga divulgou a programação oficial de celebração dos 63 anos de Emancipação Política. A festa na cidade do Litoral Norte de Alagoas vai acontecer nos dias 22 e 23 de julho e vai contar uma série de inaugurações, atos religiosos, solenidade cívica e shows artísticos.

O prefeito José Severino da Silva “Déo” (MDB) vai liderar a festa na cidade turística e está entusiasmado com a chegada do festejo em Japaratinga. Um dos momentos mais esperados da festividade será a inauguração da Creche Escolar Nicolly Sophia Buarque Ferreira, no povoado Boqueirão.

As inaugurações no dia 22 de julho começarão às 9h com a pavimentação da rua Maria de Melo Régis (Pontal/Centro), seguido da reconstrução da praça Maria Pinto Calaça (Pontal/Centro). Às 10h, na Orla da Praia de Japaratinga, haverá a abertura do Ponto de Atendimento do Corpo de Bombeiros e de 10h30 ocorre a inauguração da iluminação da Rua da Jaqueira. Para finalizar, às 19h haverá o culto em ação de graças, às 19h, no templo-sede da Assembleia de Deus.

No dia 23, data da Emancipação Política, a festa começa às 6h com a Alvorada com Queima de Fogos. Às 8h haverá a solenidade cívica com o Hasteamento das Bandeiras na sede da Prefeitura de Japaratinga e logo em seguida ocorre a entrega de veículos, assinatura de ordens de serviços e inauguração da reconstrução do prédio da CPL, Procuradoria e Controladoria. Às 10h haverá missa solene na Igreja Matriz de Nossa Senhora das Candeias e para finalizar o período da manhã haverá a tão esperada inauguração da Creche Escolar Nicolly Sophia Buarque Ferreira, no povoado Boqueirão.

No período da tarde, a partir das 14h, no Centro da cidade, haverá um grande desfile de bandas fanfarras. Para fechar a festa com chave de ouro, no período da noite, haverá os shows artísticos com Karisma, Thiago Aquino, DJ nos intervalos e a grande atração Nadson O Ferinha.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte:www.7segundos.com.br