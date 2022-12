Prefeitura de Curitiba soma 106 obras em pontes e passarelas neste ano

A ponte sobre o Ribeirão dos Müller, na Rua Theodoro Locker, CIC, recebe serviços de manutenção da Prefeitura e vai ficar mais segura. Equipes coordenadas pelo Departamento de Pontes e Drenagem da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) trabalham na construção de uma nova ala lateral para a estrutura que estava sendo afetada por erosão.

Próxima à Rua Irmã Flora Campostrini e 420 metros distante da Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, esta é umas das 106 pontes e passarelas que receberam reparos e melhorias desde o início do ano.

Pelos bairros

Ações preventivas e corretivas nas pontes e passarelas de madeiras e nas estruturas de concreto são constantes nos bairros das dez administrações regionais de Curitiba, cidade cortada por vários rios e córregos. Os serviços são executados pelas equipes do Distrito de Galerias do Departamento de Pontes e Drenagens da Secretaria de Obras de Curitiba (Smop) e a maioria parte de demandas apresentadas pela população.

“Com essas intervenções conseguimos ampliar a vida útil das pontes e passarelas, que são muito utilizadas pela população, e com isso os moradores têm preservados os acessos e as travessia e em segurança”, diz Ubiratan Cardoso, diretor do Departamento de Pontes e Drenagens da Smop.

Como funciona

O reparo e manutenção de pontes são serviços do Distrito de Galerias da Secretaria de Obras. As solicitações são feitas pelo telefone 156, por abertura de protocolo nas Regionais Administrativas da Prefeitura ou proposição de vereador. A solicitação também pode ser feita a partir do Fala Curitiba, programa de audiências públicas no qual a Prefeitura ouve as demandas coletivas que os moradores têm para os seus bairros.