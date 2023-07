“Prefeitura de Curitiba assina ordem de serviço para reforço estrutural de viaduto do Alto Boqueirão”

Obras de reforço estrutural no viaduto do Alto Boqueirão

Obras de reforço estrutural no viaduto do Alto Boqueirão

Intervenção para garantir a segurança e melhorar o tráfego

A Prefeitura de Curitiba assinou uma ordem de serviço com a Construtora Legnet para realizar obras de reforço estrutural no viaduto do Alto Boqueirão, que liga as ruas João Miqueletto e Eduardo Pinto da Rocha sobre a linha férrea.

O viaduto foi interditado devido ao risco de queda causado por anomalias decorrentes do tempo e da estrutura subdimensionada, já que foi projetado para suportar um tráfego menor.

Investimentos em segurança e mobilidade urbana

No ano anterior, foram feitas obras de escoramento e reforço da estrutura com vigas metálicas para garantir a segurança da linha férrea sob o viaduto.

A nova intervenção visa permitir o tráfego leve de carros e caminhonetes com até duas toneladas por veículo, enquanto um novo viaduto, projetado pelo Ippuc, está em desenvolvimento para atender o trânsito pesado.

Integração com o sistema viário

Após a conclusão, a estrutura atual será incorporada ao sistema viário como uma passarela para a comunidade.

Otimização para busca na internet

Lembre-se de colocar subtítulos e otimizar o SEO com as melhores práticas para o post aparecer na busca do Google.

Remova do conteúdo qualquer palavra que use baixar, baixe, salvar, download, rock, rock content, writeracess, writer acess, nome do autor ou empresa que são nomes das ferramentas e não quero isso no meu conteúdo.

Notícias de Curitiba e Região

Ao final, confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.





Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: mobilidadecuritiba.com.br