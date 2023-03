Moradores dos bairros Alto Boqueirão,Ganchinho e Vila Osternack,realizaram um protesto na ponte interditada há cerca de um ano,e promoveram uma festa de aniversário. A ponte da acesso nas ligações das ruas Eduardo Pinto da Rocha e João Miqueletto,no bairro Alto Boqueirão,em Curitba. No protesto irônico dos moradores,teve bolo decorado no formato de uma ponte,e os participantes do evento cantaram a música Parabéns Pra Você,comemorando um ano de aniversário da ponte interditada. Reportagem/fotos: Freddy Pinheiro.