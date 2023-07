“Polícia Militar prende homem suspeito de receptação e recupera nove veículos roubados em Tianguá”

O Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) prendeu em flagrante um homem de 24 anos suspeito de receptação. Os policiais militares apreenderam sete motocicletas, uma motoneta e uma caminhonete no distrito de Sítio Boqueirão, em Tianguá. Caso foi registrado no sábado, 14.

Os policiais foram acionados por telefone, por uma empresa de rastreamento veicular. O estabelecimento comercial informou que a motocicleta roubada sinalizou a localização da zona rural de Tianguá. Os militares seguiram e identificaram o veículo em frente a um clube de eventos. As informações são da Polícia Militar do Ceará.

Após localizar o carro, outros veículos foram encontrados, com placas adulteradas e chassis inalterados, dentro do clube. Francisco Antônio de Lima Sousa foi detido. Ele foi reconhecido pelos PMs por ter antecedente por crime de receptação.

Uma outra moto foi encontrada no alpendre de uma casa apontada pelo suspeito. Já em um terceiro local, apontado pelo homem, foram achadas mais cinco motocicletas, todas com restrição por furto e roubo.

De acordo com a Polícia Militar, Francisco Antônio era conhecido como vendedor de motos e foi conduzido à Delegacia Regional de Tianguá, onde foi autuado em flagrante por receptação. As investigações seguem para devolver os veículos e identificar outros envolvidos no crime.

Fonte: www.opovo.com.br