Polícia Militar apreende mais de 400 quilos de maconha após acidente na PR-323

Polícia Militar do Paraná apreende mais de 400 quilos de maconha em Perobal

A Polícia Militar do Paraná, por meio do 25º Batalhão de Polícia Militar, em Perobal, na região Oeste do estado, realizou uma importante apreensão de drogas na noite desta segunda-feira (10).

A apreensão ocorreu após uma equipe da Polícia Militar ser informada sobre um acidente envolvendo um veículo VW/POLO na PR-323.

Os policiais estaduais chegaram ao local do acidente e encontraram o carro com a frente destruída às margens da rodovia.

No interior do veículo, foram encontrados diversos fardos contendo drogas, que somaram um total de 422 quilos de maconha após serem pesados. O condutor do veículo não foi encontrado.

Tanto o automóvel quanto a droga foram encaminhados para a 7ª Subdivisão Policial em Umuarama para os procedimentos necessários.