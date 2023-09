Participe da escolha dos conselheiros tutelares de Curitiba neste domingo!

<title>Eleição de Conselheiros Tutelares em Curitiba</title> <h1>Eleição de Conselheiros Tutelares em Curitiba</h1>

<h2>Participe da escolha dos conselheiros tutelares de Curitiba</h2> Neste domingo (1/10), os curitibanos têm um importante compromisso: participar do processo de escolha dos conselheiros tutelares de Curitiba que trabalharão na defesa dos direitos de crianças e adolescentes da cidade. Serão escolhidos cinco conselheiros titulares e seus suplentes para cada uma das dez regionais da cidade. Os eleitos exercerão seus mandatos durante a gestão de 2024/2027. <h2>Quem pode votar?</h2> Poderão votar todos os cidadãos com 16 anos ou mais e que possuam título de eleitor em situação regular. Cada eleitor poderá optar por um único candidato para conselheiro, com a escolha sendo livre. O candidato deve pertencer à regional onde o cidadão reside e irá votar. <h2>Documentos necessários</h2> Para votar, será preciso apresentar o Título de Eleitor físico, acompanhado de um documento com foto, ou apenas o e-Título, que também é considerado um documento de identificação. <h2>Horário da votação</h2> A eleição ocorrerá em dez locais, um em cada regional da cidade, das 8h às 17h. Haverá 298 seções de votação e todas as urnas estarão localizadas em escolas da rede municipal de ensino para facilitar o acesso da população interessada em votar, de acordo com a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Curitiba (Comtiba), Cristiane Faria Honório. <h2>Urna eletrônica</h2> O processo usará urnas eletrônicas, cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE). <h2>Candidatos</h2> Em Curitiba, um total de 156 candidatos foram habilitados para o pleito, mas 154 participarão da disputa. Cada candidato possui um número que deverá ser digitado na urna eletrônica no momento da votação. <h2>Endereços para votação</h2> <ul> <li>Regional Bairro Novo: CAIC Guilherme Lacerda Braga Sobrinho - Rua Pastor Waldomiro Bileski, 71 – Sítio Cercado</li> <li>Regional Boa Vista: Escola Municipal Ricardo Krieger - Rua Maria Geronasso do Rosário, 259 – Boa Vista</li> <li>Regional Boqueirão: Escola Nossa Senhora do Carmo - Rua Carlos de Laet, 4.130 – Boqueirão</li> <li>Regional Cajuru: Escola Municipal Coronel Durival Britto e Silva - Rua Emilio Bertolini, 44 – Cajuru</li> <li>Regional CIC: Escola Municipal Nossa Senhora da Luz dos Pinhais - Rua Davi Xavier da Silva, 841 – Vila Nossa Sra. da Luz</li> <li>Regional Matriz: Escola Municipal Professor Brandão - Rua João Gualberto, 953 – Alto da Glória</li> <li>Regional Pinheirinho: Escola Municipal de Educação Especial Tomaz Edison de Andrade Vieira - Rua Leon Nicolas, s/nº – Pinheirinho</li> <li>Regional Portão: Escola Municipal Papa João XXIII - Rua Itacolomi, 700 – Portão</li> <li>Regional Santa Felicidade: Escola Municipal dos Vinhedos - Rua Zem Bertapelle, 55 – Santa Felicidade</li> <li>Regional Tatuquara: Escola Municipal Maria Ienkot Zeglin - Rua Pres. João Goulart, 1.605 – Tatuquara</li> </ul>

