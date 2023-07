Paróquias de Curitiba e Região realizam benção dos veículos no Dia de São Cristóvão

Dia de São Cristóvão: Padroeiro dos Motoristas

No dia 25 de julho a Igreja celebra o Dia de São Cristóvão, conhecido por ser o padroeiro dos motoristas. O santo que carregou menino Jesus no colo é padroeiro de uma paróquia e mobiliza algumas outras para a realização de bênção para motoristas e seus veículos.

Paróquia São Cristóvão

A Paróquia São Cristóvão estará em festa desde o dia 21 de julho, quando terá o início do novenário em honra ao padroeiro. Com o tema geral “Dom e Missão. Corações ardentes, pés a caminho”, cada dia do novenário trará um tema específico abordando vocação, chamado e missão. As novenas serão sempre às 19h, encerrando com a Missa festiva às 9h do dia 30. Após a Santa Missa haverá carreata com bênção dos motoristas e veículos, almoço com churrasco e Show de Prêmios.

Paróquia Nossa Senhora das Mercês

A Paróquia Nossa Senhora das Mercês, dos Freis Capuchinhos, também possui uma programação especial para o Dia de São Cristóvão. Os dias 22, 23 e 25 de julho serão destinados a bênção dos motoristas.

Comunidade São Cristóvão, Paróquia Sagrada Família – CIC

A Comunidade São Cristóvão pertence à Paróquia Sagrada Família, no CIC, e comemora seu padroeiro com três dias de festividades – começando na quinta-feira, dia 20. No sábado, 22, a Santa Missa será às 19h seguida pela dança da quadrilha com casamento caipira e venda de X-pernil e pastel. Domingo, a festa inicia com a tradicional carreata com saída às 8h30. A Missa festiva será às 10h, e logo após um delicioso almoço com churrasco e Show de Prêmios à tarde.

66ª Grandiosa Festa de Santo Antônio e São Cristóvão – Paróquia Nossa Senhora do Rosário, Colombo

A Paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Colombo, também festeja São Cristóvão no dia 23 de julho. A Santa Missa será às 8h, seguida de procissão motorizada pelas ruas da região e bênção dos veículos e motoristas.

Paróquia São José e Santa Felicidade

Outra Paróquia com festividades em honra à São Cristóvão é a São José e Santa Felicidade. Será no domingo, dia 23, com carreata saindo da igreja Matriz às 9h30 e Santa Missa às 10h no Bosque São Cristóvão.

