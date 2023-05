Reportagem: Admilson Leme

O Paraná Clube perdeu para o Apucarana por 1×0 na noite desta sexta-feira (26) na Vila Capanema.

Em um primeiro tempo horrível sem técnica e criação, o Apucarana abriu o marcador com Roberto Júnior em uma falha do zagueiro Luiz Eduardo do Paraná, foi a unica chegada a meta paranista pela equipe visitante.

O Paraná chegou apenas com uma finalização de Liliu de cabeça.

No segundo tempo a equipe paranista até dominou e chegou bem ao gol adversário, mas parou na falta de qualidade e a forte marcação do adversário. Já o Apucarana chegou bem e graças ao goleiro Felipe o placar não foi aumentado.

Nos acréscimos da partida e com um jogador a mais, o Paraná criou sua melhor chance na partida após um cruzamento, quando Lucas Gadelha se antecipando a marcação e cabeceou na trave.

Após cinco rodadas o parana clube, alcançou uma vitória, três empates e uma derrota, o técnico Marcão Skavinski não resistiu o péssimo desempenho e foi demitido após a derrota para o Apucarana.

A próxima partida do Tricolor será no sábado (3), diante do Laranja Mecânica, às 15h30, no estádio dos Pássaros, em Arapongas.

O Apucarana enfrenta o Araucária no domingo (4), às 11h, no estádio municipal Olímpio Barreto.

Ficha técnica

PARANAENSE 2ª DIVISÃO

1ª Fase – 5ª Rodada

PARANÁ CLUBE 0x1 APUCARANA

Paraná Clube

Felipe; Guilherme Radeche (Anderson Tanque), Marcão, Luiz Eduardo (Gui Marques, depois Lucas Gadelha) e Luís Roberto; Geovane, Guilherme Pitbull (Caio César), João Gabriel; Diego Carlos, Liliu e Romarinho (Adílio Gomes).

Técnico: Marcão Skavinski

Apucarana

Flaysmar; Anderson Penna (João Rhyan), Dipão, Marcelo Xavier e Biro; Djair (Matheus Freire), Thiago Gago, Serginho Paulista e Robinho (Patrick); Diego Paulista (Nelsinho) e Roberto Júnior (Matheus Paraná).

Técnico: Rafael Andrade

Local: Vila Capanema

Árbitro: Ivan Corrêa Laureano

Assistentes: Alessandro Antônio Gonçalves e Laís Aparecida Zavoiski

Gols: Roberto Júnior 12 do 1º

Cartões amarelos: Geovane, Marcão, Lucas Gadelha, Adílio Gomes (PR); Dipão, Thiago Gago, Flaysmar (APU)

Cartão vermelho: Thiago Gago

Renda e público: portões fechados