Paraná Clube vence Patriotas e encaminha classificação para semifinais

Reportagem: Admilson Leme | Direto da Vila Capanema

O Paraná Clube, venceu o Patriotas por 1×0, na noite deste sábado (16/06), em jogo válido pela sétima rodada da divisão de acesso, o jogo foi realizado na Vila Capanema, em Curitiba.

Além da vitória, o jogo marcou a reestreia de Eltinho, de 36 anos, lateral revelado nas categorias de base do Paraná Clube, que retornou ao time em 2024 e começou como titular.

Primeiro Tempo

Impulsionado pela torcida, o Paraná Clube teve um início avassalador no primeiro tempo contra o Patriotas.

Logo nos minutos iniciais, o Tricolor demonstrou sua superioridade em campo e não demorou para marcar.

Aos 2 minutos, em uma cobrança de escanteio realizada por Eltinho, a bola foi desviada na primeira trave e Messias completou para o gol. Mas o lance foi anulado devido a um impedimento.

Aos 14 minutos, Hiago, tocou para Alex Nemetz. Que dentro da pequena área, tocou e abriu o placar para o tricolor.

O Patriotas encontrou dificuldades para avançar e só conseguiu levar perigo ao gol de Sidão aos 38 minutos. Em uma cobrança de falta, Paulo Roberto cabeceou com precisão, mas a bola acabou acertando a trave, na melhor chance de gol da equipe até aquele momento.

Segundo Tempo

No segundo tempo, a partida tornou-se mais equilibrada, O Patriotas voltou mais ofensivo, mas o Paraná Clube manteve o controle das ações.

As oportunidades de gol diminuíram, mas o Tricolor ainda criou boas chances. Aos 9 minutos, o zagueiro Lucão quase ampliou com um chute forte que passou rente à trave do goleiro Mateus.

Aos 23 minutos, o estreante atacante Antonio Porto também teve uma boa oportunidade, mas não conseguiu converter.

Aos 29 minutos, o Patriotas iniciou um contra-ataque perigoso. Lucas recebeu a bola em posição clara para marcar e se preparou para o chute, mas foi desarmado por um carrinho salvador de Lucão.

Apesar de momentos em que o Patriotas conseguiu equilibrar o jogo, a equipe visitante não foi capaz de criar chances concretas para empatar.

E aos 49 minutos, Júnior foi expulso, deixando o Patriotas com um jogador a menos e selando a vitória paranista.

Com a vitória, o Paraná Clube, encaminha sua classificação para as semifinais.

FICHA TÉCNICA

PARANAENSE – SEGUNDA DIVISÃO

1ª fase – 7ª rodada

PARANÁ CLUBE 1×0 PATRIOTAS

Local: Vila Capanema

Árbitro: José Mendonça da Silva Jr.

Assistentes: Marco Antônio dos Santos Pepe e Lucas Henrique Gowatiski

Paraná Clube: Sidão; Eliandro, Lucão, Felix Jorge e Eltinho; Bruno Silva, Hiago (Ítalo), Alex Nemetz e Cristiano; Ueslei Brito (Robinho) e Messias (Antônio Porto). Técnico: Tcheco

Patriotas : Mateus; Roni, Nascimento, Sosa e Caio Queiroz (Júnior Prego); Adão, Duda (Borges) e Tiza (Cleiton); Anderson Cavalo (Lucas), Brito (Sato) e Marquinho Bala. Técnico: Claudemir Sturion

Gol: Alex Nemetz 14 do 1º

Cartões amarelos: Eliandro, Lucão (PR); Duda, Borges (PAT)

Cartão vermelho: Júnior Prego

Público total: 13.138

Siga @futebolnageral nas redes sociais.