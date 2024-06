Paraná Clube goleia o Grêmio Maringá e está na semifinal

Reportagem Admilson Leme

O Paraná Clube, venceu o Grêmio Maringá por 6×2, na noite desta sexta-feira (21/06), em jogo válido pela oitava rodada da divisão de acesso, o jogo foi realizado na Vila Capanema, em Curitiba.

O resultado garantiu a classificação antecipada para as semifinais da segundona.

Primeiro Tempo

O Paraná Clube dominou o jogo de ponta a ponta, com um verdadeiro bombardeio a meta do Grêmio Maringá.

Já o Grêmio Maringá tentou se defender e apostou em contra-ataques.

Aos sete minutos, Lucas Schmidt cruzou e Cristiano abriu o placar de cabeça para o tricolor.

Aos 23 minutos, em cobrança de falta, Cristiano fez o segundo, em falha do goleiro Cadu.

Aos 38 minutos Gelton, diminuiu para o Grêmio, após atrapalhada de Igor Bosel que errou o domínio da bola. Foi o primeiro gol que o Paraná sofreu como mandante na competição.

Mas, nem deu tempo da torcida do Galo, comemorar, porque aos 40 minutos, Messias cabeceou na trave e Eliandro marcou o terceiro do Paraná no rebote.

Segundo Tempo

O Paraná Clube diminuiu o ritmo e o técnico Tcheco aproveitou para fazer mudanças nos time.

Aos 12 minutos, Eliandro cruza, e Jonathan Schüttz, chuta forte de fora da área e marca o quarto gol tricolor.

Aos 23 minutos, Robinho sofreu pênalti de André, e Cristiano converteu marcando o quinto gol do Paraná e o terceiro dele no jogo.

Aos 38 minutos, Ítalo tocou para Ravanelli, que domina e chuta para marcar o sexto gol.

Aos 40 minutos, Murilo, dribla Félix Jorge na entrada da área e finaliza no canto de Juliano, para diminuiu o placar.

Com autorização, a torcida do Paraná Clube “invadiu” o campo após o apito final, para comemorar a venda de 101.293 ingressos nas cinco partidas em jogos como mandante na competição.

Próximos Jogos

O Paraná Clube fecha a primeira fase contra o Paranavaí no domingo (30/06), às 11h, no Estádio Waldemiro Wagner,em Paranavaí.

O Grêmio Maringá no mesmo dia e horário, enfrenta o Laranja Mecânica, no Estádio Olímpio Barreto.

FICHA TÉCNICA

PARANAENSE – SEGUNDA DIVISÃO

1ª Fase – 8ª Rodada

PARANÁ CLUBE 6×2 GRÊMIO MARINGÁ

Paraná Clube: Juliano; Lucas Schmidt, Igor Bosel e Félix Jorge; Eliandro (Robinho), Bruno Silva (Ravanelli), Jonathan Schutz, Alex Nemetz e Eltinho (Ítalo); Cristiano e Messias (Guilherme Borges).Técnico: Tcheco

Grêmio Maringá: Cadu; Iago (André), Isrhael e Arthur; Gabriel Zanette (Rafael), Vitor, Winderson (Eduardo Matos), Gabriel Majela, Felipe Anselmo (Murilo) e Denner (Gabriel Costa); Gelton.Técnico: Luan Marconi

Local: Vila Capanema

Árbitro: Robson Babinski

Assistentes: Reube Dobrychlop dos Reis e Thiago Henrique da Silva

Gols: Cristiano 7 e 23, Gelton 38 e Eliandro 40 do 1º;

Jonathan Schutz 11, Cristiano 23, Ravanelli 38 e Murilo 40 do 2º

Cartões amarelos: Eliandro, Igor Bosel (PR); Winderson, Isrhael, André (GMA)

Público pagante: 13.127

Público total: 13.830