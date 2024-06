Paraná Clube empata com Paranavaí em jogo polêmico

Reportagem: Admilson Leme

O Paraná Clube , empatou com o Paranavaí, por 1×1, na manhã deste domingo (30/06), em jogo válido pela última rodada da fase de classificação da divisão de acesso, o jogo foi realizado no Estádio Waldemiro Wagner, em Paranavaí, PR.

O Tricolor ficou em segundo lugar na classificação e o Paranavaí em quarto lugar.

Primeiro Tempo

No embate crucial pela vantagem nas semifinais, ambas as equipes adotaram uma estratégia ofensiva, buscando o ataque desde o início do jogo.

O time da capital abriu o placar aos 12 minutos. Após um cruzamento de Italo, a bola passou por Lucas Vieira e foi cabeceada por Cristiano para o gol, Matheus Almeida tentou defender mas a bola aparentemente passou a linha do gol.

Os jogadores do Paranavaí cercaram o árbitro Lucas Paulo Torezin, alegando que Lucas Vieira teria tocado na bola antes do cabeceio de Cristiano, o que poderia configurar impedimento.

Mas na Segunda Divisão do Paranaense, não há uso do VAR, sendo a decisão do árbitro em campo a palavra final.

Aos 25 minutos, nova polêmica, os jogadores do Paranavaí reclamaram de uma falta não marcada no campo de ataque e, em meio às reclamações, o árbitro Torezin decidiu expulsar diretamente o jogador Madalena.

O ACP, mesmo com um jogador a menos, passou a pressionar, criando oportunidades de gol que exigiram defesas importantes de Sidão até o final da primeira etapa.

Segundo Tempo

No segundo tempo, mesmo com um jogador a menos, o Paranavaí dominou as principais oportunidades de gol e conseguiu empatar aos 23 minutos. Wendel Júnior recebeu dentro da área e finalizou com precisão no canto direito.

O gol fez com que os donos da casa diminuíssem o ritmo. O jogo se desenvolveu com um meio-campo truncado, marcado por faltas e erros de passes.

Apesar de ter maior posse de bola, o Paraná Clube não conseguiu criar chances claras e o cenário que persistiu até o final da partida.

Próximos Jogos

O Paraná Clube terminou a fase classificatória na segunda colocação e enfrentará nas semifinais o Patriotas, que terminou em terceiro.

O Paranavaí ficou em quarto lugar, e enfrentará o Rio Branco, líder da competição, em sua semifinal.

O vencedores das partida avançam para a final e estaram garantindos na elite estadual de 2025.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Paranaense 2024 – Segunda Divisão

9ª rodada – 30/6/2024

Paranavaí 1 x 1 Paraná Clube

Paranavaí: Matheus Almeida; Caio, Manzoli, Carlão (Mina) e Gleidson; José Vitor (Orlando), João Vitor (Kadu) e Eduardo; Cirilo (Lúcio Flávio), Wendel Júnior (Jonas) e Walison Madalena. Técnico: William Sander.

Paraná Clube: Sidão; Lucas Schmidt (Kauan), Lucão e Félix Jorge; Ueslei Brito (Robinho), Bruno Silva, Alex Nemetz (Jonathan Schutz), Guilherme Borges e Carlinhos (Tiago Brito); Cristiano (Hiago) e Lucas Vieira. Técnico: Tcheco.

Local: Estádio Waldemiro Wagner, em Paranavaí.

Gols: Cristiano, aos 12′ do 1ºT, e Wendel Júnior, aos 23’ do 2ºT;

Cartões amarelos: Carlão, (ACP); Lucas Vieira, Lucão, Igor Bosel, Carlinhos e Félix Jorge (PRC)

Cartões vermelhos: Walison Madalena (ACP)

Árbitro: Lucas Paulo Torezin.

Assistentes: Rafael Trombeta e José Rafael Junio de Araújo.