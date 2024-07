Paraná Clube empata com o Patriotas em Campo Largo

Reportagem: Fernando Plantes

O Paraná Clube alcançou seu objetivo em Campo Largo ao empatar sem gols com o Patriotas no estádio Atílio Gionédis, neste sábado (6), pela primeira partida da semifinal da segunda divisão do Campeonato Paranaense.

Mesmo jogando em um campo de grama sintética, o Tricolor conseguiu dominar o primeiro tempo e controlar o resultado na segunda etapa, diante de aproximadamente mil torcedores (embora o público anunciado fosse de 2.212 pessoas).

O técnico Tcheco montou o Tricolor com um meio-campo reforçado para neutralizar as investidas do Patriotas. No início do jogo, a estratégia funcionou bem, com Cristiano e Vieira encontrando espaço para jogadas combinadas. No entanto, a partida ficou mais tensa com divididas mais duras e confrontos entre os jogadores. Apesar da pressão, o primeiro tempo terminou com domínio do Paraná, embora a melhor chance tenha sido dos donos da casa, quando Pedrinho lançou Rodriguinho, que conseguiu encobrir Sidão mas errou o alvo. Alex Nemetz também teve uma boa oportunidade, mas foi parado por Mateus Sales.

No segundo tempo, o Patriotas tentou aumentar a pressão sobre o Paraná Clube e conseguiu equilibrar o jogo. O Tricolor, por sua vez, procurou cadenciar mais o jogo, mas nenhum dos times conseguiu se impor o suficiente para marcar o gol da vitória. Com o término da partida, a iluminação do estádio Atílio Gionédis não ofereceu condições ideais, o que diminuiu ainda mais o ritmo do jogo. No fim das contas, o empate foi considerado um bom resultado para os visitantes.

O jogo de volta entre Paraná Clube e Patriotas está agendado para o próximo domingo (14), às 11h, em local a ser determinado. Existe uma forte tendência de que a partida seja realizada no Couto Pereira, onde o Tricolor poderá contar com o apoio de até 35 mil torcedores.

FICHA TÉCNICA

PARANAENSE 2ª DIVISÃO

Semifinal – jogo de ida

PATRIOTAS 0x0 PARANÁ CLUBE

Patriotas

Mateus Sales; Rhuan, Nascimento, Sosa e Caio Queiroz; Duda, Adão, Pedrinho (Borges), Rodriguinho e Sato (Marquinhos Bala); Palácios (Anderson Cavalo).

Técnico: Claudemir Sturion

Paraná Clube

Sidão; Kauan, Lucão e Félix Jorge; Ueslei Brito (Ítalo), Bruno Silva (Guilherme Borges), Alex Nemetz (Jonathan Schutz), Cristiano, Hiago (Ravanelli) e Eltinho; Vieira (Lucas Batatinha).

Técnico: Tcheco

Local: Atílio Gionédis (Campo Largo)

Renda: R$ 114.000,00

Público pagante: 2.020

Público total: 2.212

Árbitro: Murilo Ugolini Klein

Assistentes: João Fábio Machado Brischiliari e Heitor Alex Eurich

Cartões amarelos: Rhuan, Sosa, Anderson Cavalo (PAT); Bruno Silva, Eltinho (PR)