Paraná Clube – Campeão da Divisão de Acesso 2024

Reportagem Admilson Leme

O Paraná Clube conquistou o título da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense 2024.

A equipe venceu o campeonato nos pênaltis após ser derrotada por 2 a 1 pelo Rio Branco neste sábado, em Paranaguá, na segunda partida da final.

No jogo de ida, o Paraná havia vencido por 1 a 0 na Vila Capanema.

Primeiro Tempo

A partida iniciou com o Paraná Clube pressionando e marcando a saída de bola do adversário de forma intensa.

O Rio Branco optou por uma postura defensiva, focando nos contra-ataques. Essa estratégia beneficiou o time da casa, que levou perigo com Valdivia e as arrancadas de Saci e Bryam.

O Rio Branco abriu o placar aos 12 minutos, em um contra-ataque pela direita: Saci cruzou rasteiro e Valdivia, livre na área, finalizou no canto.

Aos 28 minutos, Cristiano fez um cruzamento. Lucas Schmidt dominou na área e chutou cruzado, mas o goleiro Filipe espalmou.

Segundo Tempo

No retorno do intervalo, o Paraná Clube voltou melhor e criou chances perigosas, com chutes de Ítalo e Lucas Batatinha nos primeiros minutos, e com Cristiano em duas cobranças de falta levou perido ao goleiro Filipe.

Aos 25 minutos, a zaga do Rio Branco cometeu um grave erro, deixando a bola limpa para Robinho, que, frente a frente com o gol, acabou desperdiçando uma oportunidade clara de marcar.

Aos 33 minutos, o Paraná Clube empatou a partida. Robinho fez a jogada pela direita e tocou para Ítalo, que, livre, chutou no canto.

Mas aos 43 minutos, o Rio Branco voltou à frente em um lance polêmico. Radeche cruzou, e Sidão segurou a bola, mas Adiel trombou com o goleiro e a bola entrou no gol. O árbitro validou o lance.

Com o placar de 2 a 1, a decisão foi para os pênaltis.

Nas cobranças de pênaltis, o Rio Branco teve sucesso com Vandinho, Gabriel Vidal, Neto e Brinquedo, mas Carré chutou para fora.

Pelo Paraná Clube, Félix Jorge, Lucas Vieira, Guilherme Borges, Fábio Magrão e Robinho converteram suas penalidades.

🔵🔴PARANÁ CAMPEÃOO 🏆

FICHA TÉCNICA

PARANAENSE 2ª DIVISÃO

Final – Jogo de volta

RIO BRANCO (4) 2×1 (5) PARANÁ CLUBE

Rio Branco – Filipe; Guilherme Radeche, Neto, Vidal e Biro; Ferreira (Carré), Elvis (Gabriel Mello) e Valdívia (Vandinho); Saci (Brinquedo), Caio Vieira (Adiel) e Bryam.Técnico: Fahel Júnior

Paraná Clube – Sidão; Kauan, Igor Bosel e Felix Jorge; Lucas Schmidt, Guilherme Borges, Hiago e Ítalo; Alex Nemetz (Robinho), Cristiano (Vieira) e Liliu (Lucas Batatinha).Técnico: Tcheco

Local: Estádio Fernando Charbub Farah (Paranaguá)

Árbitro: André Ricardo Martins

Assistentes: Leandro Polli Glugoski e Andrey Luiz de Freitas

Gols: Valdívia 12 do 1º; Ítalo 32 e Adiel 42 do 2º

Cartões amarelos: Ferreira, Neto (RB); Lucas Schmidt, Igor Bosel, Cristiano (PR)

Público pagante: 9.034 – Público total: 9.671