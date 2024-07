Paraná Clube – Campanha do Título

Reportagem Admilson Leme

Na temporada em que conquistou o título, o Tricolor manteve uma campanha impecável em casa, vencendo todas as sete partidas como mandante.

No entanto, a equipe não conseguiu repetir o desempenho como visitante, somando quatro empates e duas derrotas. Curiosamente, ambas as derrotas fora de casa foram para o time do Rio Branco.

Campanha:

13 jogos – 7 vitórias – 4 Empates e 2 Derrotas

19 gols marcados 7 gols sofridos

Jogos:

✅️PARANÁ CLUBE 1X0 NACIONAL

✅️PARANÁ CLUBE 3X0 APUCARANA

❌️RIO BRANCO 2X1 PARANÁ CLUBE

✅️PARANÁ CLUBE 1X0 LARANJA MECÂNICA

⚠️FOZ DO IGUAÇU 0X0 PARANÁ CLUBE

⚠️IGUAÇU 0X0 PARANÁ CLUBE

✅️PARANÁ CLUBE 1X0 PATRIOTAS

✅️PARANÁ CLUBE 6X2 GRÊMIO MARINGÁ

⚠️PARANAVAÍ 1X1 PARANÁ CLUBE

⚠️PATRIOTAS 0X0 PARANÁ CLUBE

✅️PARANÁ CLUBE 3X0 PATRIOTAS

✅️PARANÁ CLUBE 1X0 RIO BRANCO

❌️RIO BRANCO 2X1 PARANÁ CLUBE

Gols e Assistências:

Liliu – 4 gol e 2 assistência

Cristiano – 4 gol e 1 assistência

Italo – 3 gol e 3 assistência

Magrão – 2 gol

Lucão – 2 gol

Jonathan – 1 gol e 1 assistência

Eliandro – 1 gol e 1 assistência

Alex Nemetz – 1 gol e 1 assistência

Ravanelli – 1 gol

Ueslei Brito – 2 assistência

Carlinhos – 1 assistência

Lucas Schmidt – 1 assistência

Félix Jorge – 1 assistência

Robinho – 1 assistência