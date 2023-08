“Oportunidade de emprego em Curitiba: Vagas para Operador de Dobradeira na CIC – Ensino médio completo”

Empregos em Curitiba

Está em busca de uma oportunidade de emprego em Curitiba? A CIA. do RH está com vagas abertas para a posição de Operador de Dobradeira. Confira os detalhes abaixo:

Sobre a vaga

A vaga é para atuar como Operador de Dobradeira no CIC (Cidade Industrial de Curitiba). O profissional será responsável por operar máquinas de dobra de chapas metálicas, seguindo as especificações técnicas e normas de segurança.

Requisitos

Para se candidatar, é necessário atender aos seguintes requisitos:

Fácil acesso ao CIC;

Ensino médio completo.

Como se candidatar

Se você possui os requisitos necessários, envie seu currículo para a CIA. do RH através do site gazetadobairro.com.br. Não perca essa oportunidade de ingressar no mercado de trabalho em Curitiba!

Fonte: busaocuritiba.com