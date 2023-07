Operação policial resulta em três prisões e apreensão de grande quantidade de drogas em Curitiba

Três pessoas são presas durante a Operação Bairros SA em Curitiba

Três pessoas foram presas, na manhã desta quarta-feira (26), durante a Operação Bairros SA, da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil, no bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC). A ação contou com o apoio do cão farejador ‘Becky’, que ajudou a encontrar maconha, crack e cocaína.

Os presos foram encontrados com drogas, armas de fogo e munições. Segundo o delegado Ricardo Casanova, essa é a terceira fase da Operação Bairros SA, que teve início em outubro.

Operação Bairros SA: combate ao tráfico de drogas em Curitiba

“Em uma primeira fase nós prendemos algumas pessoas que eram responsáveis por depósitos de drogas em Fazenda Rio Grande e Curitiba. Na segunda fase, nós conseguimos prender as lideranças desse grupo criminoso. E agora na terceira fase nós alcançamos aqueles que deram continuidade a traficância na mesma região”, disse à Banda B o delegado Ricardo Casanova.

Segundo o delegado, inicialmente o grupo transportava a droga de Fazenda Rio Grande para Cidade Industrial de Curitiba, onde era fracionada e vendida. Depois das duas fases da operação, a sistemática mudou.

“Eles mudaram o modo de operação. As drogas agora permaneciam próximas aos pontos de venda na própria Cidade Industrial, especificamente na Vila Sandra”, afirmou Casanova.

Conforme o delegado, foi apreendida uma quantidade considerável de droga, que ainda não foi totalmente contabilizada.

“A quantidade é bem grande. Somadas todas as fases, nós temos quilos e quilos de cocaína, crack e maconha”, pontuou.

