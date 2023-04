O Sport venceu o Coritiba por 2 a 0, na Ilha do Retiro, e avançou às oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo marcou a estreia do técnico Antônio Carlos Zago, no comando técnico da equipe Paranaense.

Ewerthon, no primeiro tempo, e Wanderson, na segunda etapa, foram os autores dos gols da equipe de recife. Foi o 30º jogo consecutivo do Sport sem perder na Ilha do Retiro e a 14ª vitória consecutiva em 2023.

Já o Coritiba, chegou a oito jogos sem vitórias, a dois meses a equipe não vence. Eliminado no campeonato estadual e na copa do Brasil.

O Sport aguarda a realização de sorteio para conhecer seu adversário na próxima fase da copa do brasil.

Já o Coritiba, volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde ocupa a lanterna, com duas derrotas em dois jogos disputados.





Ficha Técnica

SPORT 2 X 0 CORITIBA

Local: Ilha do Retiro, Recife (PE)

Data-Hora: 26/4/2023 – 19h

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Alex dos Santos(SC)

VAR: André da Silva Bittencourt (RS)

Público/renda: 23.105 pagantes/R$

Cartões amarelos: (SPO), Jamerson, Kaio Cesar; (CTB)

Cartões vermelhos: –

Gols: Ewerton (3’/1ºT) Wanderson (25’/2ºT)





SPORT: Renan; Weverton, Sabino, Rafael Thyere e Felipinho (Igor Cariús, aos 18/2ºT), Fabinho, Pedro Martins (Ronaldo Henrique, aos 30/2ºT) e Jorginho (Gabriel Santos, aos 29/2ºT); Luciano Juba, Paulinho (Wanderson, aos 18/2ºT) e Vagner Love (Matheus Vargas, aos 49/2ºT) Técnico: Enderson Moreira.





CORITIBA: Gabriel; Natanael, Kusevic, Bruno Viana e Jamerson (Pottker, aos 37/2ºT); Willian Farias (Bruno Gomes, aos 23/2ºT), Trindade e Victor Luis (Liziero, aos 37; Alef Manga (Zé Roberto, aos 10/2ºT), Rodrigo Pinho (Boschilia, aos 23/2ºT) e Kaio César. Técnico: Antônio Carlos Zago.