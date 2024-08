Novamente o Athletico leva a virada e perde para o Vasco

Reportagem: Fernando Plantes

Aconteceu de novo com o Athletico. Outra vez o time levou uma virada nos instantes finais de uma partida. E de forma ainda mais amarga, de novo para o Vasco, três dias depois de ter perdido da mesma forma pelo Campeonato Brasileiro. O time carioca saiu atrás, mas venceu por 2 a 1 na noite desta quinta-feira (29), em São Januário. Agora, o Cruzmaltino joga por um empate no jogo da volta, dia 11 de setembro, às 20h. O Furacão precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar no tempo normal. Vitória atleticana por um gol de vantagem leva a decisão para os pênaltis.

Logo no primeiro lance do jogo, Hugo Moura deixou as travas da chuteira na canela de Esquivel. Era o Vasco buscando se impor fisicamente ao Athletico. Mas o início do confronto tinha o Furacão tendo o controle da posse de bola, a ponto de quase abrir o placar com Cuello. Com o passar dos minutos, a partida ficou equilibrada, sem chances reais para os dois times. Os donos da casa tentavam fazer a bola chegar a Emerson Rodríguez, tentando pegar o Rubro-Negro no contrapé. Mas quem terminou o primeiro tempo na frente foram os visitantes, em ótima jogada, uma troca de passes que foi completada por Christian.

No início da segunda etapa, o Athletico teve chances para resolver o jogo, a mais clara em uma recuperação de bola que chegou em Mastriani, que chutou para fora. O Vasco tentava pressionar, mas o Furacão fazia um jogo seguro, Só que as falhas defensivas de novo atingiram o time. Após o cruzamento de Jean David, Rayan tocou de peito para Pumita Rodríguez encher o pé e empatar o jogo. E aí o Rubro-Negro parou de jogar. Os cariocas partiram para cima e conseguiram a virada de novo em uma bola alta. Ninguém cortou e Hugo Moura confirmou a Lei do Ex e definiu a vitória dos donos da casa.

O próximo jogo do Athletico será pelo Campeonato Brasileiro, domingo (01/09), às 18h30, contra o Palmeiras, na Ligga Arena. Até segunda ordem, o Furacão terá dez dias até a volta da Copa do Brasil. Especulava-se que a CBF marcaria algum dos jogos atrasados do Rubro-Negro para esta Data Fifa, mas até agora nada.

FICHA TÉCNICA

COPA DO BRASIL

Quartas de final – Jogo de ida

VASCO 2×1 ATHLETICO

Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez, João Victor, Maicon e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho (Sforza) e Payet (Jean David); Rayan (GB), Emerson Rodríguez (Leandrinho) e Vegetti.

Técnico: Rafael Paiva

Athletico

Léo Linck; Erick, Thiago Heleno, Kaique Rocha e Esquivel; Gabriel, Christian (João Cruz) e Zapelli; Cuello (Nikão), Canobbio e Mastriani (Di Yorio).

Técnico: Martin Varini

Local: São Januário (Rio de Janeiro)

Renda: R$ 1.084.600,00

Público pagante: 17.336

Público total: 18.068

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Naílton Junior de Sousa Oliveira (CE)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira Do Amaral (SP)

Gols: Christian 31 do 1º; Puma Rodríguez 31 e Hugo Moura 47 do 2º

Cartões amarelos: Vegetti, João Victor (VAS); Thiago Heleno, Christian, Canobbio (CAP)

Cartões vermelhos: João Victor e Di Yorio