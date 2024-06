Novamente Athletico toma gol nos acréscimos e empata com o Corinthians

Reportagem: Fernando Plantes | Direto Ligga Arena

Os torcedores do Athletico estão extremamente frustrados. Pela terceira vez consecutiva, o time sofreu um gol nos minutos finais do jogo, desta vez contra o Corinthians, resultando em um empate de 1 a 1 na tarde de domingo (23) na Ligga Arena.

Enfrentando um Corinthians renovado, que apostou no contra-ataque, o Athletico tentou avançar suas linhas para controlar o jogo. Christian e Mastriani pressionaram a saída de bola do Corinthians, mantendo-a principalmente no campo de ataque rubro-negro. Kaique Rocha, Cuello e Mastriani criaram várias oportunidades em um primeiro tempo dominante para o Furacão, culminando no gol de Christian pouco antes do intervalo, após cruzamento de Esquivel.

Com a entrada de Igor Coronado, o Corinthians tentou reverter o jogo, mas as melhores chances continuaram com o Athletico. A estratégia era manter a posse de bola para controlar o ritmo da partida, com Mastriani e Cuello representando as principais ameaças, apesar dos esforços de Matheus Donelli pelo Corinthians. No entanto, aos 46 minutos do segundo tempo, Rodrigo Garro acertou a trave em uma falta, e Cacá, ex-jogador do Athletico, aproveitou o rebote para empatar a partida.

O resultado decepcionou os mais de 34 mil torcedores presentes na Baixada, que esperavam ver o fim dessa sequência negativa. Além disso, o empate tirou o Athletico do G4 do Brasileirão.

Alguns torcedores da principal organizada do clube, foi até a zona mista tentar tirar satisfação com o treinador e também os jogadores, no entanto os seguranças os tiraram para fora da Ligga Arena, antes que pudessem fazer qualquer protesto.

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Athletico enfrentará o Cruzeiro na quarta-feira (26), às 19h, no Mineirão.

FICHA TÉCNICA

BRASILEIRÃO

1º Turno – 11ª Rodada

ATHLETICO 1×1 CORINTHIANS

Athletico

Léo Linck; Madson, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Erick (Gabriel), Fernandinho e Christian (Zé Vitor); Cuello (Di Yorio), Nikão (Julimar) e Mastriani (Zapelli).

Técnico: Cuca

Corinthians

Matheus Donelli; Léo Maná (Matheuzinho), Cacá, Caetano e Hugo (Matheus Araújo); Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Gustavo Mosquito (Igor Coronado), Pedro Raul (Arthur Sousa) e Wesley (Kayke).

Técnico: António Oliveira

Local: Ligga Arena

Renda: R$ 1.786.120,00

Público total: 34.682

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (FIFA-MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Gols: Cristian 45 do 1º e Cacá 46 do 2º

Cartões amarelos: Fernandinho (CAP); Pedro Raul (COR)

