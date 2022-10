Na reta final da campanha, deputado federal Luciano Ducci reafirma compromisso com a saúde do Paraná

Conhecido pelas obras e pelas realizações na área da saúde de Curitiba, Luciano Ducci, que já foi prefeito, está em campanha pela reeleição à câmara federal.

Reta final de campanha e alguns dos nomes já conhecidos pelo eleitor curitibano intensificaram as ações de mobilização na capital.

Luciano Ducci, candidato à reeleição para deputado federal, andou pelos bairros da cidade e relembrou dos feitos como prefeito. “É bom andar pelos bairros e ver que o que fizemos na prefeitura mudou a vida de muita gente”, comenta o deputado.

Em apenas dois anos à frente da prefeitura de Curitiba, Ducci realizou mais de 7500 obras. Revitalização de ruas, como a Toaldo Tulio, Marechal Floriano, Fredolim Wolf. “Também entregamos mais de 10 mil vagas em creches e o maior número de unidades de saúde inauguradas ou ampliadas da história da cidade”, comentou Ducci.

A saúde, sem dúvida, é também o forte da atuação do deputado federal Luciano Ducci. Foram R$390 milhões de reais destinados aos municípios do estado para obras e recursos para a manutenção dos serviços públicos. Do total, R$140 milhões foram em investimentos na saúde. Tanto para a compra de equipamentos para exames, como tomógrafo e aparelho de ressonância magnética, como para a compra de remédios para as unidades e Hospitais do Paraná. “Eu também defendo a valorização dos profissionais. Precisamos dar salário digno como reconhecimento a todo o trabalho desempenhado. Por isso, lutei pelo piso salarial da enfermagem e dos agentes comunitários”, acrescenta o deputado que é também médico.