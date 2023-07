Mulher sofre amputação das duas pernas em acidente com trem

Acidente em Curitiba: Mulher tem as duas pernas amputadas ao ser atropelada por trem

Uma mulher teve as duas pernas amputadas ao ser atropelada por um trem no começo da tarde desta quarta-feira (12), no bairro Boqueirão, em Curitiba. Segundo socorristas, o estado de saúde dela é considerado gravíssimo.

Foto: Antônio Nascimento/Banda B.

O acidente aconteceu no trilho do trem que fica na Rua Ireno Marchesini, ao lado do Parque Iguaçu. O socorrista voluntário Luiz Marcelo Pereira, da ONG Resgate Voluntário Parceiros da Vida, de São José dos Pinhais, disse que a cena no local era muito triste.

“Infelizmente foi um atropelamento grave por trem, viemos em apoio. O trem passou por cima das pernas, fratura de braço, vítima grave. Foi feito todos os procedimentos de suporte avançado e deslocado com prioridade ao Hospital Cajuru”. disse o socorrista voluntário Luiz Marcelo Pereira

Segundo o socorrista, a princípio chegou a informação de que a mulher estava sentada no trilho do trem, mas não se sabe se ela não viu ou se distraiu e acabou sendo atropelada. As duas pernas foram levadas com ela para o hospital.