Mulher que teve pernas amputadas por trem no Paraná falece no hospital

No fim da tarde desta quarta-feira (12), uma triste notícia abalou a cidade de Curitiba. Uma mulher, identificada como Sônia Aparecida Bertuletti, de 47 anos, faleceu no Hospital Universitário Cajuru após ter suas duas pernas amputadas em um terrível acidente. O incidente ocorreu na Rua Ireno Marchesini, próximo ao Parque Iguaçu, durante o horário do almoço.

Sônia, também conhecida como Nena, era cozinheira e residia em São José dos Pinhais, mas possuía familiares no bairro Boqueirão. Ela era uma pessoa querida na região e deixará saudades.

Essa triste notícia foi divulgada pelo Banda B, parceiro do Metrópoles, e você pode conferir a matéria completa aqui.

Ao compartilhar essa notícia, é importante lembrar que acidentes como esse nos fazem refletir sobre a importância da segurança no trânsito e da prevenção de acidentes. Vamos todos nos conscientizar e tomar cuidado ao atravessar vias e utilizar o transporte público.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro, um veículo de comunicação comprometido em trazer informações relevantes e atualizadas para a população.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte:www.metropoles.com