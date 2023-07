Moradores ficam sem luz após carro derrubar poste

O motorista de um Sentra “arrancou” um poste após se perder em uma curva da via rápida que liga o bairro Pinheirinho ao Centro de Curitiba, na tarde desta terça-feira (11). O acidente aconteceu no início da Rua André Ferreira Barbosa e deixou moradores sem energia elétrica – (veja o posicionamento da Copel abaixo – matéria atualizada às 17h40).

Motorista “arranca” poste após se perder em curva de via rápida e deixa moradores do Pinheirinho sem luz. Foto: Antônio Nascimento/Banda B

À Banda B, o sargento Kanarski, do Corpo de Bombeiros, explicou o acidente, que resultou no poste arrancado e deixou a frente do veículo completamente danificada. A batida foi bem no trecho da curva acentuada à direita logo após a saída da Avenida Winston Churchill.

Este poste caiu parcialmente sobre uma árvore e gerou curto-circuito. Foi acionado o airbag do carro, uma destruição intensa no veículo. sargento Kanarski, do Corpo de Bombeiros, à Banda B.

Apesar do forte impacto, o condutor do veículo não sofreu ferimentos. A área foi isolada pelos bombeiros para que a Copel (Companhia Paranaense de Energia) realize o serviço de restauração da energia.

Kanarski ainda revelou o que o motorista disse ao justificar o acidente.

Ele falou que não conseguiu segurar na curva, provavelmente tentou frear, mas está molhado e ele saiu da pista. Tem que tomar maior cuidado, ainda mais neste período de chuvas. A curva é bastante extensa, então tem que entrar devagar ou se perde mesmo. sargento Kanarski, do Corpo de Bombeiros, à Banda B.

O Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) foi ao local para registrar a ocorrência.

Espaço Banda B – Copel

A reportagem da Banda B foi atrás da Copel para saber se há uma previsão de restauração da energia e a quantidade de moradores do bairro Pinheirinho que foram afetados com o acidente.

Em nota, a Copel afirmou que houve um primeiro atendimento da equipe responsável, que foi verificar o que havia acontecido. Em seguida, a equipe de manutenção, que faz a substituição do poste, havia sido acionada e estava em deslocamento até o bairro Pinheirinho.

Neste momento, de acordo com a Copel, nenhum morador foi afetado com o desligamento de energia, algo que deve ocorrer nas próximas horas. A equipe de manutenção está avaliando a melhor forma de afetar o menor número de moradores da região. Neste momento, a companhia estima que 300 consumidores devam ficar sem energia enquanto é feita a troca do poste.

Atualização às 17h40 – Copel

A Copel informou às 17h40 que a equipe de manutenção conseguiu isolar o desligamento de forma mais efetiva do que o esperado. Ao todo, apenas 61 consumidores estão desligados no momento e a previsão é que o trabalho continue, pelo menos, nas

