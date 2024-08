Moradora do Sítio Cercado ganha carro em sorteio e faz planos para o prêmio

Vera Lúcia Soares perdeu o marido em uma segunda-feira, dois dias depois foi ao Condor Umbará e fez uma compra de R$100,00 e no sábado foi sorteada com um carro zero km da Promoção 50 Anos Premiado. “Tenho certeza de que tem o dedinho do meu marido nisso, pois chegou em um momento de dor me trazendo conforto e a sensação de que ele continua cuidando de mim”, se emocionou a ganhadora.

A viúva conta que atualmente mora no imóvel que pertence à família e que está em inventário. “Usarei meu prêmio como entrada para minha casa, mas antes vou curtir ele um pouquinho”.

Segundo o presidente do Condor, Pedro Joanir Zonta, entregas como essa fazem tudo valer a pena. “Todos os nossos clientes são muito importantes para nós e essa campanha é uma forma de demonstrarmos isso e retribuir tudo o que eles representam em nossa história. Este prêmio saiu para uma loja muito importante na história do Condor, pois foi o local onde iniciei a minha vida profissional, ainda como sócio do meu irmão no abatedouro dele, que ficava aqui”, afirma Zonta.

No decorrer da campanha, que segue até o dia 31 de dezembro, serão sorteados 50 carros (Chevrolet Onix 1.0 MT), 50 motos (Honda CG 160 Star), 50 vales-compras de 1 ano de supermercado (R$ 500 por mês durante um ano) e vales-compras diários de R$ 500.

Na promoção 50 Anos Premiado, a cada R$ 100 em compras, o cliente ganha um número da sorte. Os pagamentos realizados com o cartão Z-ON rendem chances em dobro. Para participar, basta estar com o cadastro no Clube Condor completo e fornecer o CPF no caixa. Para completar ou fazer o cadastro, o cliente pode baixar o aplicativo Clube Condor ou fazer pelo site clubecondor.com.br.

