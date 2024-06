Mastriani marca duas vezes e Athletico vence o Criciúma

Reportagem: Fernando Plantes

O Athletico encerrou um jejum negativo com o destaque de seu principal centroavante. Com dois gols de Gonzalo Mastriani, o Furacão venceu o Criciúma de virada por 3 a 1, na noite desta quinta-feira (13), na Ligga Arena.

No primeiro tempo, com Christian e Mastriani entre os titulares, além da volta de Fernandinho, o Athletico tinha uma movimentação tática diferente. Mais próximos, Nikão e Zapelli eram os criativos da equipe e o Nikão teve a primeira grande chance. Só que logo aos 8 minutos a defesa do Furacão fez uma trapalhada e Barreto ficou tão livre que chutou na trave e teve tempo de pegar o rebote para abrir o placar. O empate veio com Mastriani, escorando o cruzamento preciso de Zapelli. O Rubro-Negro tinha mais controle do jogo, mas o Criciúma era muito perigoso nos contra-ataques.

No segundo tempo, Madson e Cuello entraram e o Athletico iniciou com pressão. E com 9 minutos a jogada manjada do Furacão resolveu de novo. Christian lançou Madson, que escorou para Mastriani fazer o segundo dele e o gol da virada. Em vantagem, o Furacão se assentou no jogo, com o centroavante Cuello acertando a trave e o Criciúma sem ameaçar. E, para fechar a noite, Cuello acabou com o jejum de gols marcando o terceiro. O choro do atacante marcou a vitória rubro-negra.

O resultado mantém o Athletico nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, e muda o clima na Ligga Arena após três derrotas seguidas, sendo duas em seus domínios.

Neste domingo (16/06), o Furacão recebe o Flamengo às 16h também na Ligga Arena, com expectativa de casa lotada.

FICHA TÉCNICA

BRASILEIRÃO

1º Turno – 8ª Rodada

ATHLETICO 3×1 CRICIÚMA

Athletico

Léo Linck; Leo Godoy (Madson), Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Fernandinho, Christian (Felipinho), Nikão (Kayke) e Zapelli (Cuello); Mastriani (Pablo).

Técnico: Cuca

Criciúma

Gustavo; Jonathan, Walisson Maia, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Higor Meritão (Claudinho), Ronald (Barcia) e Matheusinho (Marquinhos Gabriel); Bolasie (João Carlos) e Eder (Arthur).

Técnico: Claudio Tencati

Local: Ligga Arena

Renda: R$ 610.080,00

Público total: 23.424

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (FIFA-SP)

Gols: Barreto 8, Mastriani 22 do 1º e 9 do 2º e Cuello 33 do 2º

Cartões amarelos: Eder (CRI)

