Mais uma Derrota

Reportagem Admilson Leme

O Athletico, perdeu para o Flamengo, por 1×0, na noite deste domingo (29/09), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

O Athletico resistiu durante boa parte do jogo, mas acabou sendo superado por um gol nos minutos finais. AUmentou seu jejum de vitórias no Brasileirão, chegando ao oitavo jogo consecutivo sem vencer, agora são cinco derrotas e três empates.

A partida foi marcada por vaias da torcida ao treinador do Flamengo, em protesto contra a recente eliminação da equipe na Libertadores.

Primeiro Tempo

Mesmo atuando com uma equipe reserva, o Flamengo foi superior e pressionou o Athletico, forçando a equipe a se fechar na defesa. Com pouca posse de bola, o Furacão teve dificuldades para ameaçar o gol adversário.

Aos 7 minutos, após cobrança de escanteio, David Luiz ajeitou a bola para Ortiz, que cabeceou firme. Thiago Heleno, bem posicionado, fez o corte providencial em cima da linha, evitando o gol. Logo em seguida, aos 8 minutos, o Flamengo em contra-ataque com Gabigol, que finalizou de fora da área, mas o goleiro Mycael fez uma defesa segura, mantendo o placar.

Aos 20 minutos, Wesley arriscou um forte chute de fora da área, mas Mycael conseguiu espalmar a bola, evitando o gol. Aos 36 minutos, Zapelli fez uma boa jogada ao invadir a área, driblou um defensor e disparou um chute cruzado, que foi defendido por Rossi.

Segundo Tempo No segundo tempo

O Athletico se soltou e passou a apostar em contra-ataques. Mas o time carioca manteve o volume de jogo, buscando brechas na defesa atleticana, que resistiu enquanto pôde.

E no apagar das luzes, a partida se encaminhava para o empate quando, aos 44 minutos, Wesley fez um cruzamento, e Gerson superou Thiago Heleno, cabeceando no canto para marcar o gol decisivo.

Como fica e Próximos Jogos

Com o resultado, o Athletico continua na 15ª colocação do campeonato, somando 31 pontos, apenas três acima da zona de rebaixamento.O Furacão retorna aos gramados no próximo sábado (04), às 16h30, quando enfrentará o líder Botafogo na Ligga Arena.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro 2024 – 28ª rodada – 29/9/2024

Flamengo 1 x 0 AthleticoFlamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, David Luiz (Léo Pereira) e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Pulgar, Alcaraz (Bruno Henrique), Gerson e Plata (Arrascaeta); Matheus Gonçalves (De La Cruz) e Gabriel Barbosa. Técnico: Tite.A

Athletico: Mycael; Kaique Rocha, Thiago Heleno e Gamarra; Cuello (Madson), Erick, Christian, Zapelli (Praxedes) e Esquivel (Fernando); Canobbio (Julimar) e Pablo (Di Yorio).Técnico: Lucho González.

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro.Gols: Gérson, aos 45/2ºT.

Cartões amarelos: Gabriel Barbosa, David Luiz (FLA); Gamarra, Christian (CAP).Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES).Assistentes: Alex Ang Ribeiro (FIFA/SP) e Alex dos Santos (SC).VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (FIFA/MG).