Mais uma derrota na Ligga Arena

Reportagem Admilson Leme

O Athletico foi derrotado pelo Botafogo por 1 a 0 na tarde deste sábado (5/9), em partida realizada na Ligga Arena, em Curitiba, partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com vaias e gritos de “vergonha”, o Athletico chegou a nove rodadas sem vencer na ligga arena.Nesse período, a equipe acumulou três empates (contra Fortaleza, Flamengo e Corinthians) e seis derrotas (para Botafogo, Palmeiras, Juventude, Grêmio, São Paulo e Bahia).

Primeiro Tempo

Precionado, mas com o apoio de sua torcida, o Furacão sabia do tamanho do desafio de enfrentar o líder da competição. Mas queria fazer valer o fator casa e apoio da torcida.

Aos 14 minutos, Savarino faz um ótimo passe para Igor Jesus, que ao recebe dentro da área e finaliza na saída do goleiro Mycael, abrindo o placar.

Após marcar o gol, o Botafogo passou a controlar a partida, adotando uma marcação intensa que impediu o Athletico criar oportunidades de gol.

Mas aos 16 minutos, Zapelli levanta a bola na área e Mastriani cabeceia com perigo, passando perto da meta adversária.

Aos 24 minutos, o goleiro Mycael sai da área para cortar um lançamento, mas acaba chutando errado. A bola quase sobra para Igor Jesus, mas o arqueiro se recupera a tempo.

Aos 37 minutos, Luiz Henrique faz uma arrancada, invade a área e chuta com força, mas a bola passa rente à trave.

Segundo Tempo

O Botafogo voltou com tudo para a segunda etapa, o Athletico fez substituições buscando uma melhor movimentação na partida. E o goleiro Mycael se destacou com importantes defesas.

E aos 5 minutos, Igor Jesus faz um passe para Luiz Henrique, que fica cara a cara com o goleiro. Ele chuta, mas Mycael faz uma grande defesa.

Aos 7 minutos, Savarino finaliza da meia-lua e Mycael, espalma a bola.

Aos 22 minutos, após escanteio, Kaique Rocha cabeceia e John faz a defesa.No minuto seguinte, João Cruz arrisca de fora da área, e a bola passa muito perto, ao lado do gol. Na sequência João Cruz toca para Mastriani, que chuta da entrada da área, obrigando John a espalmar.

Aos 27 minutos, Savarino solta uma bomba de fora da área e acerta a trave.

Na sequência, o Athletico perdeu intensidade e não conseguiu mais criar chances de perigo contra o Botafogo.

A equipe carioca, soube administrar a vantagem no placar, e mesmo com uma pressão no final da partida garantiu a vitória sem maiores sustos.

Como fica e Próximos Jogos

O Athletico, ocupa a 15ª posição na tabela, com 31 pontos, apenas dois pontos e duas colocações acima da zona de rebaixamento. O Botafogo, segue na liderança isolada do campeonato, somando 60 pontos.

As equipes aproveitam a pausa da Data Fifa para descansar. No retorno, o Athletico enfrentará o Corinthians no dia 17 de outubro, na Neo Química Arena, em São Paulo. Já o Botafogo jogará contra o Criciúma no dia 18, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro 2024

29ª rodada – 5/10/2024

Athletico 0 x 1 Botafogo

Athletico: Mycael; Madson, Kaique Rocha, Gamarra (João Cruz) e Esquivel; Gabriel (Praxedes), Erick e Zapelli (Nikão); Cuello (Julimar), Canobbio e Mastriani (Di Yorio). Técnico: Lucho González

Botafogo: John; Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore (Allan), Marlon Freitas (Tchê Tchê) e Thiago Almada (Danilo Barbosa); Luiz Henrique (Matheus Martins), Savarino e Igor Jesus (Tiquinho Soares).Técnico: Arthur Jorge.

Local: Ligga Arena, em Curitiba

Gols: Igor Jesus, aos 13′ do 1T (BOT).

Cartões amarelos: Madson, Kaique Rocha (CAP); Gregore, Tiquinho Soares, Danilo Barbosa (BOT).

Público: 23.646 torcedores.

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP).Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (MG).VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).