Incêndio de grandes proporções em área de mata causa alarme entre moradores do Boqueirão

Incêndio assusta moradores em área de mata – leisecamarica.com.br

Incêndio assusta moradores em área de mata

16/07/2023 às 14h07min – Atualizada em 16/07/2023 às 14h05min

O caso aconteceu no início da tarde deste domingo (16).

T.C – leisecamarica.com.br

Um grande incêndio em uma área de mata assustou moradores no início da tarde deste domingo, 16, na Rua 60, no Boqueirão. De acordo com informações, as chamas começaram em uma vegetação, próximas à Escola Municipal Maurício Antunes Carvalho e logo assustou os moradores. Segundo os relatos, as chamas se alastraram rapidamente pelo local, correndo o risco de atingir as casas próximas da área atingida pelo fogo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e se deslocou até o local para controlar as chamas e evitar maiores acidentes. Ainda de acordo com os relatos, as chamas começaram após um morador colocar fogo no lixo. “Isso não é a primeira vez que acontece, ele sempre bota fogo aqui no lixo e hoje acabou acontecendo isso. Enquanto não acontecer algo pior ele não vai sossegar”, comentou uma vizinha.

Fonte:leisecamarica.com.br