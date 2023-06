Horta da Maria Angélica integra ação municipal de cultivo sustentável 

Foto: Hully Paiva/SMCS

O Pinheirinho ganhou mais uma bela Horta com a inauguração da 147º horta urbana de Curitiba. A Horta Maria Angélica, na Rua Monte das Oliveiras, 260, um terreno antes abandonado e cheio de entulhos que está produzindo hortaliças, legumes e temperos para a comunidade.

O terreno possui 240 m² com 18 canteiros e um pomar para beneficiar 50 pessoas.

O local também abriga a sede da Associação de Moradores Amigos e Vizinhança Vila Acordes (Amoavas), que agora, além de reunir pessoas para discutir soluções para a comunidade e promover bailes com música todas as quintas-feiras, terá diariamente atividades de plantio. A horta foi uma solicitação da associação de moradores.

O presidente da Amoavas, Sebastião dos Reis Barbosa, o Tiãozinho, agradeceu a oportunidade de cultivar no local. “É muito importante para nós termos essa horta. Uma atividade que faz bem para a saúde e incentiva boa alimentação para todos da comunidade”, disse ele.

O diretor do Departamento de Estratégias de Segurança Alimentar e Nutricional, Felipe Thiago de Jesus, destacou a iniciativa por parte dos moradores que se esforçaram para que a horta fosse implantada. “Trago felicitações do prefeito Rafael Greca pela realização desta horta que traz benefícios para toda a população. Esta comunidade poderá contar com todo o apoio da Prefeitura para isso, seja por meio de insumos, capacitações e cursos na Fazenda Urbana”, observou Felipe.

A abertura de novas hortas urbanas integra as ações do Curitiba Viva Bem, política pública de saúde e bem-estar do município. O programa de Agricultura Urbana do município é coordenado pela Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN).

Participaram da inauguração o administrador da Regional Pinheirinho, Reinaldo Boaron, o vice-presidente da Associação de Moradores Amoavas, Clemente Schitz, e a gerente da Unidade de Agricultura Urbana da SMSAN, Lillian Fernanda de Macedo.