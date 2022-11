Grupo Zonta inaugura Gigante Atacadista de R$50 milhões em Pinhais

Pinhais é a terceira cidade do Paraná a contar com uma unidade do Gigante Atacadista, que será inaugurada pelo Grupo Zonta nesta quarta-feira, dia 9 de novembro, às 8h. O atacarejo recebeu um investimento de R$ 50 milhões e vai gerar 140 empregos diretos, contribuindo com a geração de renda e impostos para a região.

Um dos principais diferenciais desse novo empreendimento é o compromisso de levar preços baixos tanto no atacado quanto no varejo, com promoções para contribuir com o orçamento familiar e empresarial. São 12 mil itens de alimentos e não-alimentos, distribuídos nos 4.500m² de uma loja moderna, confortável e sustentável.

O novo empreendimento foi projetado com corredores amplos, pé-direito alto e um gerenciamento de categoria para facilitar a escolha dos produtos, tudo pensado para levar uma experiência de compras agradável aos clientes. Para se adequar ao perfil e necessidade de cada consumidor, a loja oferece embalagens unitárias – para quem quer comprar em pequenos volumes – e institucionais – que possibilitam a compra em maiores quantidades e preços ainda melhores.

“Chegamos a Pinhais com a premissa de ser mais uma opção para os consumidores que buscam economia. Esse formato de loja tem sido muito procurado para as compras de mês e em grandes volumes, além de ser importante para o abastecimento de comércios por proporcionar a oportunidade de economizar ao comprar mais unidades do mesmo produto”, afirma o presidente do Grupo, Pedro Joanir Zonta.

No Gigante Atacadista de Pinhais, os clientes vão encontrar uma padaria com produtos especiais e pão quente a todo o momento. A loja também conta com um setor de hortifruti com itens sempre frescos e um açougue com grande variedade de cortes prontos e de qualidade, que se destaca pelas opções em embalagens maiores, ideais para restaurantes e lanchonetes.

Outro diferencial da nova loja é o estacionamento com capacidade para 3 mil vagas rotativas diárias.

Seguindo a política de sustentabilidade do grupo Zonta, o novo Gigante Atacadista de Pinhais utiliza o CO2 no setor de congelados, um gás refrigerante 100% natural que não agride a natureza e não provoca o efeito estufa. Já no setor de refrigerados, é usado o Glicol, inofensivo à camada de ozônio e que reduz em até 90% os gases poluentes.

O consumo energético da loja será reduzido por meio da utilização de lâmpadas LED, instaladas em 100% do empreendimento, e um sistema de iluminação dimerizável, que ajusta a intensidade luminosa de acordo com a luz natural que entra através dos domus prismáticos instalados na cobertura, responsáveis por filtrar em até 98% os raios ultravioletas.

Outra alternativa encontrada para preservar os recursos naturais foi a instalação do sistema de captação da água da chuva para ser utilizada na irrigação de jardins, limpeza de pisos e descarga de sanitários.

A loja também possui uma bacia de contenção para retardo de acúmulo de água da chuva na rua.

Serviço

O Gigante Atacadista está localizado na Av Maringá esquina com Estrada da Graciosa, Pinhais-PR, e seu horário de atendimento é de segunda a sábado das 7h30 às 22h e domingos e feriados das 8h às 21h.



Sobre o Grupo Zonta

O Grupo Zonta é o conglomerado de empresas que atua no varejo com as operações do Condor Super Center, além de atuar no setor imobiliário, em postos de combustíveis, logística, administração de crédito, processamento de carnes e frios e no setor publicitário. São mais de 14 mil colaboradores no Paraná e Santa Catarina, que garantem o atendimento a mais de 50 milhões de clientes por ano.