Grêmio vence o Athletico na Ligga Arena

Na tarde deste domingo (05/08), em partida válida pela 21ª rodada da Série A do Brasileirão, o Athletico-PR perdeu para o Grêmio por 2 a 0, jogando na Ligga Arena, em Curitiba.

Primeiro Tempo

O Grêmio abriu o placar aos 18 minutos, quando Edenílson cobra falta com força, Léo Linck defende. Gustavo Martins cabeceia, e Léo Linck faz uma nova defesa, mas a bola retorna e Gustavo Martins marca de cabeça.

Aos 21 minutos, o Grêmio ampliou a vantagem. Gamarra recua a bola para Léo Linck, que domina mal. Monsalve aparece na pequena área e empurra a bola para o gol.

O Athletico avançou suas linhas para pressionar o time gaúcho, mas seguiu exposto a contra-ataques.

Aos 32 minutos, Mayk faz o cruzamento, Monsalve finaliza de fora da área. A bola desvia em Gamarra e entra no gol, mas o árbitro anula o lance, marcando falta de Monsalve no lance.

Já nos acréscimos, Monsalve avança em um contra-ataque e chuta de fora da área. Léo Linck faz a defesa.

Segundo Tempo

O Athletico fez substituições e as mudanças surtiram efeito, com o Furacão se tornando mais ofensivo.

Aos oito minutos, Cuello chutou forte, exigindo defesa do goleiro Rafael. Pablo também teve uma oportunidade em uma cobrança de falta, mas mandou a bola por cima do gol.

O Athletico continuou melhor na partida, enquanto o Grêmio se dedicava a controlar as ações do jogo com o placar favorável.

O Grêmio esteve perto de ampliar a vantagem aos 38 minutos. Edenílson cobra a falta, Léo Linck defende e a bola bate na trave. Gustavo Martins tenta finalizar de calcanhar, mas Du Queiroz empurra para dentro. Mas o árbitro anula o gol, Gustavo Martins estava em posição de impedimento.

O Furacão respondeu com Di Yorio que dividiu com o goleiro Rafael e a bola foi para as redes. Mas o lance foi anulado por falta do atacante do Athletico.

E o jogo terminou com a vitória do Tricolor.

Como Fica?

O Grêmio alcançou 21 pontos, subindo para a 15ª posição e se afastando da zona de rebaixamento.

O Athletico após a derrota, manteve-se com 28 pontos e permaneceu na oitava colocação do campeonato.

Próximos Jogos

O Grêmio enfrenta o Corinthians, na próxima quarta-feira, às 21h30 no Couto Pereira. No mesmo dia, às 19h, o Athletico-PR enfrenta o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro 2024

21ª rodada – 4/8/2024

Athletico 0 x 2 Grêmio

Athletico: Léo Linck; Kaique Rocha (Madson), Gamarra e Esquivel; Gabriel, Erick (Cuello), Christian (Canobbio) e Zapelli (Pablo); Nikão (Fernandinho), Julimar e Di Yorio. Técnico: Juca Antonello (interino).

Grêmio: Rafael Cabral; Fabio, Gustavo Martins, Natã e Mayk; Pepê (Ronald), Dodi e Edenílson; Natan (Du Queiroz), Gustavo Nunes e Monsalve (Aravena).

Técnico: Renato Gaúcho.

Local: Ligga Arena, em Curitiba.

Público: 27.205 pessoas.

Renda: R$ 1.080.700,00.

Gols; Gustavo Martins, aos 18/1T, e Monsalve, aos 21/1T (GRE).

Cartões amarelos: Gamarra e Cuello (CAP)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP).

Assistentes: Daniel Marques (SP) e Schumacher Marques Gomes (PB).

VAR: Rodrigo D’Alonso (SC).

