“Grave acidente na PR-418 deixa duas pessoas feridas e interdita trânsito no Contorno Norte”

Por João Frigério

Publicado em 17/07/2023 às 08:19

Um acidente entre três carretas na PR-418 nesta manhã de segunda-feira, 17 de julho, deixou duas pessoas feridas e o trânsito do Contorno Norte em meia pista. Um dos pontos de impacto da batida foi exatamente o tanque de combustível de uma das carretas. Por isso, houve derramamento de óleo e os bombeiros utilizaram espuma química.

Fonte: www.bemparana.com.br