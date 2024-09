Goleado e Eliminado

Reportagem Admilson Leme

O Athletico, perdeu para o Racing, por 4×1, na noite desta quinta feira (26/09), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, no Estádio El Cilindro, em Buenos Aires, na Argentina.

Mesmo após a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, em Curitiba, o Athletico-PR não resistiu à pressão no primeiro tempo do confronto e acabou sendo eliminado da Sul-Americana 2024.

O Athletico se despede do sonho de conquistar o tricampeonato da Sul-Americana, encerrando também as chances de levantar mais um troféu no ano de seu centenário.

Primeiro Tempo

Em um primeiro tempo abaixo das expectativas, o Athletico foi amplamente dominado. Logo aos 17 segundos, Almendra aproveitou uma sobra de bola e, com um belo chute de fora da área, abriu o placar.

Aos 22 minutos, o Racing ampliou com Adrián Martínez. O camisa 9 se antecipou ao zagueiro Thiago Heleno e finalizou para o fundo da rede.

O terceiro gol veio aos 40 minutos, após um erro de Gabriel, que escorregou e deu um passe errado para trás. Quintero interceptou, avançou pelo meio e encontrou Roger Martínez, que chutou com força para marcar.

Segundo Tempo

Na segunda etapa, o Athletico aumentou o ritmo e conseguiu equilibrar a partida, enquanto o Racing, com a vantagem no placar, se acomodou.

Logo no primeiro minuto, Nikão marcou para o Athletico, desviando um lançamento de Canobbio após ganhar da zaga adversária.

Mesmo com a melhora do time paranaense, o Racing voltou a ampliar. Após cobrança de escanteio, Martirena soltou uma bomba, fazendo o quarto gol e levantando a torcida no El Cilindro.

Nos acréscimos, Christian ainda teve um gol anulado por impedimento.O Athletico está eliminado e só tem o Brasileirão em disputa na temporada.

Como fica e Próximos Jogos

O Racing agora enfrentará o Corinthians na semifinal da Sul-Americana. Na outra chave, o Cruzeiro terá pela frente o Lanús.O Athletico-PR volta a campo no próximo domingo (29), às 20h, contra o Flamengo, no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

Sul-Americana – Quartas de final

Jogo de volta– 26/09/2024

Racing 4 x 1 Athletico

Racing: Arias; Di Cesare, Quirós e Sosa; Martinera, Almendra (Zuculini), Gabriel Rojas (Facundo Mura), Nardoni e Juan Quintero (Salas); Roger Martínez e Adrián Martínez. Técnico: Gustavo Costas.

Athetico: Mycael; Léo Godoy (Nikão), Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Gabriel (João Cruz), Erick (Christian) e Zapelli (Di Yorio); Cuello, Canobbio e Mastriani (Pablo). Técnico: Lucho González.

Local: Estádio El Cilindro, em Buenos Aires, na Argentina.

Golls: Almendra, ao 0′ do 1ºT, Adrián Martínez, aos 22′ do 1ºT, Roger Martínez, aos 41′ do 1ºT, e Martinera, aos 31′ do 2ºT (RAC); Nikão, a 1′ do 2ºT (CAP).

Cartões amarelos: Almendra, Nardoni (RAC); Erick, Canobbio (CAP).Árbitro: Andrés José Rojas Noguera (COL).Assistentes: Alexander Guzmán Bonilla e Davi Alejandro Fuentes (COL).VAR: Jhon Alexander Ospina Lodoño (PAR).