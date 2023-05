Galo vence Athletico-PR com gols de Hulk e vence a 1ª no Brasileiro

O Athletico foi até Minas Gerais no sábado enfrentar o Atlético Mineiro pela terceira rodada do Brasileirão 2023.

O placar do jogo foi de 2×1 para o Galo com os dois gols marcados por Hulk, o gol do Furacão foi de Vitor Roque.

Com o resultado, o Atlético-MG conquistou sua primeira vitória no Brasileirão e chegou a quatro pontos, o que coloca o time na décima posição.

Já o Athletico segue com três pontos e agora ocupa apenas a 15ª colocação.

O próximo jogo do Furacão é pela Libertadores da América contra o time do Libertad-PAR, na quinta às 21 horas.





FICHA TÉCNICA





ATLÉTICO-MG 2×1 ATHLETICO – 3ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 29 de abril de 2023, às 21h (de Brasília)

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Kléber Lúcio Gil (SC)

VAR: Wagner Reway (PB)

Cartões amarelos: Réver, Maurício Lemos, Everson (ATM); Alex Santana, Léo Linck, Canobbio (ATH)

Cartões vermelhos: Alex Santana (ATH)

Gols: Hulk (ATM), aos 9 min do 1° tempo e aos 38 min do 2° tempo; Vitor Roque (ATH), aos 46 min do 2° tempo





ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia (Mariano), Jemerson (Bruno Fuchs), Maurício Lemos e Rubens; Otávio, Edenílson (Battaglia), Zaracho e Hyoran (Patrick); Paulinho (Pavón) e Hulk. Técnico: Eduardo Coudet





ATHLETICO: Bento; Khellven (Madson) (Canobbio), Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Pedrinho; Hugo Moura, Erick (Vitor Bueno), Alex Santana e Terans (Thiago Andrade); Rômulo (Pablo) e Vitor Roque. Técnico: Paulo Turra