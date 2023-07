“Frango vive 18 meses sem cabeça”

Viver sem cabeça nos parece uma missão impossível, não é mesmo? Entretanto, para um frango chamado Mike, essa realidade durou incríveis 18 meses.

Na década de 1940, em uma cidade chamada Fruita, no Colorado, Estados Unidos, uma história inacreditável aconteceu. Um fazendeiro de nome Lloyd Olsen resolveu matar um de seus frangos, no dia 10 de setembro de 1945, para servi-lo no jantar.

Com o objetivo de deixar grande parte do pescoço, Olsen fez o corte bastante rente à cabeça do frango. Nesse momento, algo improvável ocorreu: o animal simplesmente saiu correndo. Espantado com o fato, Olsen resolveu não matar a ave e aguardou até o dia seguinte. Para a surpresa do fazendeiro, o frango continuava vivo no dia posterior e foi encontrado com sua cabeça sob as asas. O frango conseguia até mesmo emitir sons.

Olsen percebeu que o animal possuía uma grande vontade de permanecer vivo e resolveu cuidar do frango, passando a alimentá-lo e fornecer água por meio de um tubo. A fim de esclarecer o mistério da sobrevivência da ave, que recebeu o nome de Mike, Olsen levou-o até a Universidade de Utah para maiores estudos.

A explicação era, na realidade, bastante simples: o corte feito pelo fazendeiro não lesionou a jugular e permitiu que parte do tronco encefálico e do ouvido permanecessem no animal. Isso impediu que grande quantidade de sangue fosse perdida e que as atividades vitais continuassem, uma vez que parte do sistema nervoso tinha sido preservada.

Como a ave não morreu rapidamente, o fazendeiro iniciou uma série de shows, apresentando o frango como um verdadeiro milagre da natureza. O corte ruim do fazendeiro fez com que Mike permanecesse vivo e Olsen conseguisse incríveis 4500 dólares por mês com o seu show.

Por 18 meses, Mike permaneceu vivo e gerando lucros ao seu dono. Entretanto, em março de 1947, o frango morreu vítima de asfixia em uma viagem de volta para casa.

Os moradores da pequena cidade do Colorado ainda se lembram da impressionante história de Mike e realizam anualmente, na terceira semana de maio, um festival para homenageá-lo. Existe ainda um site oficial onde é possível conhecer a história do frango, ver fotografias e comprar objetos, como camisetas, meias e mantas.

