Feirão de carros em Curitiba terá taxas a partir de 1.3%, ofertas e condições especiais

Neste final de semana, os curitibanos terão a oportunidade de trocar de carro com as condições especiais da 3ª edição do Feirão Dudu é Show, que acontece no Marumby Autoshopping, no Fazendinha. Além de oferecer ofertas e uma ampla frota de mais de 1.000 veículos, o feirão terá taxas a partir de 1.3% e carência de pagamento da primeira parcela para o mês de julho.

Segundo o vendedor Allan Hilário Silva, também será aprovado crédito para pessoas sem CNH. “Nós, vendedores, e toda a equipe estará focada em oferecer as melhores condições para que os nossos clientes realizem seus sonhos e saiam deste feirão de carro novo”.

Todos os veículos são periciados com procedência e qualidade. Quem fechar negócio até este domingo será presenteado ou com um passeio de balão ou poderá girar a roleta premiada e ganhar até R$1.000,00.

O Autoshopping Marumby está localizado na Rua João Bettega, 2376.





Divulgação: WBC COMUNICAÇÃO

E-mail: [email protected]

Luciana Gavloski: 41 991326135

Veronica Gavloski: 41 991426135