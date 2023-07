Empresários e diretores detidos por crime ambiental

Seis empresários presos por crime ambiental em Curitiba e Pinhais

Na manhã desta terça-feira (11), seis pessoas foram presas sob suspeita de praticar crime ambiental nos bairros de Curitiba e Pinhais. Esses indivíduos são empresários e diretores de três empresas de publicidade, que estariam envolvidas no corte ilegal de árvores na capital.

As árvores eram cortadas de forma ilegal para não atrapalhar a visualização dos painéis de publicidade. Devido à natureza do crime, as três empresas também estão sendo investigadas. Elas pagavam para que árvores, como os ipês-amarelos, fossem cortadas.

As equipes da Polícia Civil do Paraná cumpriram um total de 15 mandados de prisão e busca e apreensão em endereços nos bairros Capão Raso, Batel, Tingui, Uberaba, Barreirinha e Centro, em Curitiba, e no Centro e no Alphaville, em Pinhais. Os presos e os materiais apreendidos foram levados para a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente.

O ‘lenhador’, contratado para executar os cortes, também foi preso e indiciado. Além dos ipês-amarelos, outras espécies de árvores foram cortadas sem a devida licença do órgão ambiental competente, que é a prefeitura de Curitiba.

O delegado Guilherme Dias, da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, afirmou que as investigações começaram a partir do corte de ipês-amarelos no bairro Juvevê, mas que foram identificados diversos outros crimes cometidos pela mesma pessoa.

Segundo o delegado, o suspeito foi contratado por três empresas de publicidade sediadas fora de Curitiba para realizar os cortes, sem nenhum tipo de licenciamento ambiental. Foram realizados 45 cortes nessas circunstâncias.

O grupo atua há pelo menos três anos, cometendo mais de 100 cortes de árvores. Os cortes eram feitos sempre à noite, aos finais de semana e em horários com menor movimento. O valor pago por cada corte variava de R$ 100 a R$ 600, dependendo do tipo solicitado.

Os investigados devem responder por associação criminosa. O delegado Dias ressalta a importância de obter autorização legal do órgão ambiental competente antes de realizar o corte de uma árvore, especialmente se estiver localizada em via pública.

Após a publicação desta reportagem, o Sindicato das Empresas de Publicidade Externa do Estado do Paraná emitiu uma nota informando que está acompanhando os desdobramentos da investigação e colaborando com as autoridades para elucidar o caso e punir os responsáveis.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte:www.bandab.com.br