GRÊMIO VENCE ATHETICO NA ARENA DA BAIXADA

Reportagem: Admilson Leme – Direto Arena da Baixada

O Grêmio venceu o Athletico-PR por 2 a 1 na tarde deste sábado (27), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena da Baixada.

O técnico Renato Gaúcho poupou boa parte dos titulares neste sábado.

Pensando na próxima partida quarta-feira (31), contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

O Grêmio entrou em campo bem modificado e com uma postura mais defensiva, tentando ameaçar nos contra-ataques.

A derrota encerrou uma série invicta do Athletico como mandante de 17 jogos (15 vitórias e 2 empates). A última derrota em casa havia ocorrido há sete meses, pela 34ª rodada do Brasileirão).

Athetico começou o jogo a todo vapor e já no primeiro minuto após um belo passe do uruguaio Canobbio, Vitor Roque perdeu uma ótima oportunidade de gol. Aos poucos a equipe do Grêmio começou a se soltar, após duas boas oportunidades perdidas, Cuiabano e abriu o placar aos 30 minutos da primeira etapa.

Mas nem deu tempo de comemorar porque aos 34 minutos, em um contra ataque, após belo passe de Vitor Bueno , Vitor Roque empatou a partida.

Em seguida a equipe gaúcha continuou melhor levando perigo ao gol adversário.

No início do Segundo tempo, após cobrança de escanteio de Reinado aos 3 minutos. Uvini subiu mais que o zagueiro Thiago Heleno e marcou o gol de desempate do Gremio. Após o gol do Tricolor do Rio Grande a equipe se fechou e ficou na expectativa de contra a ataques.

Furacão ainda tentou com Cannobio em um belo chute de fora da área onde o goleiro adversário fez uma grande defesa. Alex Santana também tentou de cabeça… mas não conseguiu marcar.

O Athletico-PR volta a campo na próxima quarta-feira (31), contra o Botafogo no Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília), pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. No mesmo dia, mas às 20h (de Brasília), pela mesma rodada e competição, o Grêmio encara o Cruzeiro fora de casa.





FICHA TÉCNICA





Athletico-PR 1×2 Grêmio

Data: 27/05/2023 (sábado)

Horário: 16h00 (de Brasília)

Competição: 8ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena da Baixada, em Curitiba-PR

Público: 25.966





Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)





Cartões amarelos: Vitor Bueno, Thiago Heleno (CAP), Adriel, Reinaldo, André (GRE)

Gols: Cuiabano (30’/1ºT) (GRE), Vitor Roque (33’/1ºT) (CAP), Bruno Uvini (3’/2ºT) (GRE)





Athletico-PR:

Bento; Madson, Pedro Henrique, Thiago Heleno Fernando; Erick, Christian, Vitor Bueno; Canobbio, Pablo e Vitor Roque.

Técnico: Paulo Turra





Grêmio:

Adriel; Fabio, G. Martins, Bruno Alves, Uvini; Reinaldo, Villasanti, Mila; Cuiabano, Galdino e Vina. Técnico:

Renato Portaluppi.