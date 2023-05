Eduardo Pimentel pede ao governo federal a retirada das linhas férreas de dentro de Curitiba

O vice-prefeito de Curitiba e secretário de Estado das Cidades, Eduardo Pimentel, reuniu-se nesta quarta-feira (17/5), em Brasília, com representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Ele pediu que o órgão atue para que a empresa responsável pelo transporte ferroviário no Paraná retire as linhas férreas que passam pela região central de Curitiba.

Concessionária e ANTT discutem a renovação antecipada da concessão. Para o vice-prefeito, é importante incluir nessa renovação a obrigatoriedade da construção do Contorno Ferroviário.

“O ramal ferroviário atual passa na região central e por diversas áreas adensadas em bairros da cidade de Curitiba causando diversos transtornos ao trânsito, produzindo tempos de espera para o transporte público, gera inúmeros acidentes, inclusive com mortos; e ainda produz ruídos que incomodam os moradores lindeiros. Precisamos de um contorno que retire essas linha da região central”, disse Pimentel.

Também participaram da reunião o chefe da Assessoria Especial de Relação Parlamentar e Institucional da ANTT, Maurício Uzeda; o secretário de Governo da Prefeitura de Curitiba e presidente do IPPUC, Luiz Fernando Jamur; a coordenadora de Demandas Federativas, Camila Martinez; o assessor parlamentar Sérgio Carvalho; o superintendente de Concessões Rodoviárias, Marcelo Fonseca; e o assessor do IPPUC, Cléver Ubiratan Teixeira de Almeida.





Obras do PAC

Pimentel também participou em Brasília de uma reunião com a Secretaria Nacional de Mobilidade (Semob), ligada ao Ministério das Cidades, para discutir a priorização das obras nos programas PAC pela Prefeitura de Curitiba.

A Prefeitura de Curitiba tem interesse em financiar três projetos: a complementação da Linha Verde; o aumento da capacidade e velocidade do BRT na extensão do eixo Norte/Sul e Leste/Oeste; e a ampliação da capacidade e velocidade da Linha Inter 2.

A equipe da prefeitura também fez uma apresentação para o Secretário Nacional de Mobilidade Denis Andia.